МВД: Грубых нарушений порядка на референдуме не зарегистрировано
Официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев 15 марта 2026 года на площадке СЦК в рамках онлайн-марафона "Референдум-2026" сообщил, что полиция по всей стране обеспечивает общественный порядок и оперативно реагирует на обращения граждан и избирательных комиссий, сообщает Zakon.kz.
По его словам, общественная обстановка в стране остается стабильной.
"Министерство внутренних дел продолжает обеспечивать общественный порядок по всей стране. Ведется постоянный мониторинг обстановки. В том числе с использованием камер видеонаблюдения Центра оперативного управления МВД. По всем обращениям граждан и избирательных комиссий сотрудники полиции оперативно принимают необходимые меры реагирования. На данный момент грубых нарушений общественного порядка в ходе проведения референдума не зарегистрировано", – сказал Шынгыс Алекешев.
Он заявил, что полиция продолжает нести службу до полного завершения голосования, и главная задача – обеспечить безопасность граждан и общественный порядок.
Ранее стало известно, что полиция Казахстана переведена на усиленный режим службы в день референдума.
