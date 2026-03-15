Общество

МВД: Грубых нарушений порядка на референдуме не зарегистрировано

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 17:28 Фото: Zakon.kz
Официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев 15 марта 2026 года на площадке СЦК в рамках онлайн-марафона "Референдум-2026" сообщил, что полиция по всей стране обеспечивает общественный порядок и оперативно реагирует на обращения граждан и избирательных комиссий, сообщает Zakon.kz.

По его словам, общественная обстановка в стране остается стабильной.

"Министерство внутренних дел продолжает обеспечивать общественный порядок по всей стране. Ведется постоянный мониторинг обстановки. В том числе с использованием камер видеонаблюдения Центра оперативного управления МВД. По всем обращениям граждан и избирательных комиссий сотрудники полиции оперативно принимают необходимые меры реагирования. На данный момент грубых нарушений общественного порядка в ходе проведения референдума не зарегистрировано", – сказал Шынгыс Алекешев.

Он заявил, что полиция продолжает нести службу до полного завершения голосования, и главная задача – обеспечить безопасность граждан и общественный порядок.

Ранее стало известно, что полиция Казахстана переведена на усиленный режим службы в день референдума.

