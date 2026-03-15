События

Полиция Казахстана переведена на усиленный режим службы в день референдума

референдум, голосование, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 09:47 Фото: Telegram/ortcom_kz
Сегодня, 15 марта 2026 года, в Казахстане общественный порядок в ходе голосования находится под полным контролем. Об этом заявили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) РК, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что по всей стране сотрудники органов внутренних дел обеспечивают безопасность проведения республиканского референдума.

"Весь личный состав переведен на усиленный режим несения службы", – сообщил официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев на площадке СЦК, которая работает сегодня в рамках онлайн-марафона "Референдум-2026".

По его словам, организовано круглосуточное дежурство руководящего и командного состава. Совместно с госорганами заранее проведены обследования всех участков референдума. Проверены вопросы технической, пожарной и антитеррористической безопасности. Все участки взяты под круглосуточную охрану.

"Сотрудники полиции не находятся в помещениях для голосования. Они могут входить туда только по приглашению председателя комиссии исключительно для пресечения нарушений общественного порядка. На данный момент обстановка в стране спокойная и находится под полным контролем органов внутренних дел. Нарушений общественного порядка не допущено", – проинформировал Шынгыс Алекешев.

В 2025 году президент Касым-Жомарт Токаев внес предложение реструктурировать Парламент: перейти от двухпалатной системы к однопалатной. Первоначально планировалось внести изменения примерно в 40 статей Конституции в рамках парламентской реформы. Однако во время работы выяснилось, что количество поправок будет значительно больше. В связи с этим 21 января 2026 года президент подписал указ о создании Комиссии по Конституционной реформе. В рамках обсуждения предложений по внесению изменений в Основной закон, в том числе поступивших от казахстанцев, члены комиссии пришли к выводу о необходимости принять новую Конституцию, а также вынести проект Основного закона на общенародный референдум. Ее проект представили президенту 11 февраля. В этот же день Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 15 марта 2026 года республиканского референдума по проекту новой Конституции. Казахстанцам предстоит ответить на вопрос: "Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?".

