Нарушений общественного порядка не допущено – МВД о ходе голосования на референдуме по АЭС

Официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев на брифинге в СЦК 6 октября 2024 года рассказал, как осуществлялась охрана общественного порядка на референдуме по вопросу строительства АЭС в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Шынгыс Алекешев отметил, что на референдуме были приняты необходимые меры по охране общественного порядка, а также обеспечена безопасная работа наблюдателей и возможность гражданам свободно участвовать в референдуме.

"Нарушение общественного порядка ни на одном из 10 тыс. участков референдума не допущено. В настоящее время продолжается подсчет голосов, ситуация на участках референдума все так же стабильная. Стражи порядка продолжают нести службу в усиленном режиме. Участки референдума находятся под круглосуточной охраной полиции", – заявил он.

Напомним, что всего по стране на охрану общественного порядка было задействовано порядка 33 тыс. сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии. После завершения подсчета голосов сотрудники полиции обеспечат сопровождение бюллетеней и протоколов в региональные комиссии референдума.

Всего в списки граждан, имеющих право участвовать в референдуме, включено 12 244 683 млн человек.



С утра на разных избирательных участках проголосовали глава государства и ряд высокопоставленных чиновников.

Как в целом проходит референдум в Астане, можно прочитать здесь.

Ранее в ЦКР заявили, что референдум признан состоявшимся, так как в нем приняли участие более половины граждан, включенных в список для голосования.

1 октября 2024 года заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров на брифинге сообщил, что будет задействовано 10 325 избирательных участков. В большинстве процесс голосования начнется в 07:00 и завершится в 20:00.

В этот же день секретарь Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман рассказал, кто будет наблюдать за ходом референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане, который пройдет 6 октября.