Хорошей новостью для казахстанцев за рубежом поделились в МВД

Официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев заявил, что госуслуги для граждан, которые находятся за рубежом, станут доступнее, сообщает Zakon.kz.

Шынгыс Алекешев отметил, что не только внутри страны, но и за ее пределами принимаются меры по оптимизации госуслуг для граждан.

"В 32 загранучреждениях Казахстана, расположенных в 15 странах, – США, Германия, Япония, Южная Корея, Россия, Узбекистан, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Бельгия, Китай, Великобритания, Испания, Италия, Беларусь, Кыргызстан, запущено электронное документирование граждан нашей страны", – сказал он.

Теперь, по его словам, казахстанцы, проживающие там, могут получить документы в течение 30 дней, а не ждать их до трех-шести месяцев.

"В текущем году МВД совместно с МИД инициирует расширить данный сервис на консульские службы в 10 городах стран мира, где проживает наибольшее количество наших соотечественников: Оттава, Торонто, Вена, Афины, Варшава, Киев, Париж, Прага, Баку, Улан-Батор", – подчеркнул Шынгыс Алекешев.

Ранее он рассказал, какие услуги ведомства пользуются повышенным спросом среди населения.