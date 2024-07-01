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Законодательство РК

Хорошей новостью для казахстанцев за рубежом поделились в МВД

госулуга, Казахстан, МВД, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 17:14 Фото: Zakon.kz
Официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев заявил, что госуслуги для граждан, которые находятся за рубежом, станут доступнее, сообщает Zakon.kz.

Шынгыс Алекешев отметил, что не только внутри страны, но и за ее пределами принимаются меры по оптимизации госуслуг для граждан.

"В 32 загранучреждениях Казахстана, расположенных в 15 странах, – США, Германия, Япония, Южная Корея, Россия, Узбекистан, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Бельгия, Китай, Великобритания, Испания, Италия, Беларусь, Кыргызстан, запущено электронное документирование граждан нашей страны", – сказал он.

Теперь, по его словам, казахстанцы, проживающие там, могут получить документы в течение 30 дней, а не ждать их до трех-шести месяцев.

"В текущем году МВД совместно с МИД инициирует расширить данный сервис на консульские службы в 10 городах стран мира, где проживает наибольшее количество наших соотечественников: Оттава, Торонто, Вена, Афины, Варшава, Киев, Париж, Прага, Баку, Улан-Батор", – подчеркнул Шынгыс Алекешев.

Ранее он рассказал, какие услуги ведомства пользуются повышенным спросом среди населения.

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