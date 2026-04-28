Ночью в Алматы перекроют одну из улиц: где именно

В Алматы в связи с проведением среднего ремонта участка улицы Шемякина будут введены временные ограничения движения, сообщает Zakon.kz.

С обращением к жителям и гостям города выступили специалисты, разместив информацию в Telegram-канале Almaty_Joly, который посвящен дорожно-ремонтным работам и времени перекрытия движения.

Так, с 22:00 28 апреля до 6:00 29 апреля движение будут перекрыто на участке от проспекта Рыскулова до улицы Даналык.

Фото: Telegram/AlmatyJoly/2127

Также отмечено, что на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки и стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Ранее о важных перекрытиях дорог предупреждали жителей Астаны: более подробно можно прочитать информацию по этой ссылке.