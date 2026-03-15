Исторический выбор: как прошел референдум по новой Конституции в области Абай

В области Абай поистине исторический референдум стал не только площадкой диалога гражданских позиций и волеизъявления, но и событием, где нашлось место национальным традициям, культурным мероприятиям и простому человеческому общению.

Традиционно в области Абай высокую гражданскую активность проявляет не только молодежь, но и представители старшего поколения. Почтенные аксакалы – заслуженные ветераны, орденоносцы – организованно проголосовали на своих участках, пообщавшись не только с прессой, но и с другими голосующими. Особенно это важно для тех, кто пришел сегодня голосовать впервые (и сразу же – в условиях столь важного и исторического политического события).



С самого утра избирательные участки открыли двери для первых голосующих. Уже к 7 часам утра на некоторых из них наблюдалась высокая активность избирателей, а немного позже у участков начали выстраиваться очереди. Многие жители приходили голосовать семьями, с друзьями и соседями, демонстрируя свою гражданскую позицию и заинтересованность в будущем страны.

Всего в области Абай правом голоса обладают 400 151 человек. Для проведения референдума в регионе было создано 465 участков, из которых 429 расположены по месту жительства граждан, а 36 – в местах временного пребывания. В работе территориальных комиссий задействован 91 человек, а в участковых комиссиях – более 3 тысяч сотрудников.

Особую активность традиционно проявили представители старшего поколения. Почтенные аксакалы, ветераны труда и общественные деятели одними из первых пришли на участки.

Председатель регионального отделения Международной ассоциации "Қазақ тілі" Орал Шарипбаев подчеркнул, что сегодняшний выбор особенно важен для будущего молодежи.

"Сегодня мы делаем важнейший выбор прежде всего ради молодого поколения. Человек становится главным богатством государства. Развитие образования, науки и инноваций – это основа процветания страны", – отметил он.

Свою гражданскую позицию выразили и жители разных городов и районов региона. В Аягозе на избирательный участок пришла 79-летняя Оразхан Манабаева, известная в регионе как "такси апа" благодаря многолетней работе водителем. Она отметила, что участие в подобных событиях является гражданским долгом каждого человека.

В голосовании приняли участие представители самых разных профессий – фермеры, железнодорожники, медики, педагоги, спортсмены и военнослужащие. В Аягозском районе коллектив ансамбля бабушек "Айтаңсық" пришел на участок в полном составе, подчеркнув, что будущее страны является общим делом всех граждан.

Интересной особенностью нынешнего референдума стало коллективное голосование. Так, в поселке Ауэзов большой коллектив металлургов и шахтеров решил прийти на участок вместе.

"Это важный шаг для всей страны. Сегодня мы делаем выбор, который влияет на ход истории и определяет наше будущее", – отметила шахтер Нургуль Шегебаева.

Организаторы постарались создать на избирательных участках атмосферу открытости и доброжелательности. На некоторых площадках звучала живая музыка, исполнялись национальные кюи, проходили небольшие культурные выступления и флешмобы. Для впервые голосующих и самых ранних избирателей подготовили памятные подарки.

В Семее в день референдума также прошла продовольственная ярмарка местных производителей. Жители и гости города могли приобрести мясо, молочную продукцию, колбасные изделия, овощи и бакалею по ценам на 10-15% ниже рыночных.

"На ярмарке представлена продукция местных товаропроизводителей. Это удобно для горожан – по пути с голосования они могут приобрести качественные продукты", – отметил руководитель отдела сельского хозяйства Семея Ержан Ашимов.

Особое внимание уделили прозрачности и организации голосования. Все процедуры проходили в соответствии с установленными требованиями, за процессом следили наблюдатели и представители СМИ. Информационное сопровождение также велось активно – журналисты освещали ход голосования на протяжении всего дня.

Для удобства жителей на участках были организованы зоны ожидания и отдыха. Для граждан, которые не могли самостоятельно добраться до избирательных пунктов, была предусмотрена транспортная помощь. Кроме того, для людей с ограниченными возможностями подготовили специальные условия: аудиоматериалы, трафареты для слабовидящих, а также работали 28 специализированных автомобилей "Инватакси".

В течение дня жители региона активно приходили на участки, демонстрируя высокий уровень гражданской ответственности. По информации членов участковых комиссий и наблюдателей, голосование прошло спокойно, организованно и без нарушений.

В 20:00 избирательные участки закрылись, после чего территориальные комиссии приступили к подсчету бюллетеней.

Референдум в области Абай стал не только важным политическим событием, но и символом общественного единства.