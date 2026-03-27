Общество

Чем гаджеты опасны для детей, рассказал врач

Фото: pexels
Председатель правления Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Эрик Байжунусов на брифинге в СЦК 27 марта 2026 года рассказал, какой опасности сейчас подвержены дети, передает корреспондент Zakon.kz.

Эрик Байжунусов отметил, что более 23% детей 5-9 лет имеют избыточную массу тела, а 6,4% страдают ожирением.

"Риск развития сахарного диабета у детей с ожирением в 4,3 раза выше, чем у детей с нормальной массой тела. Дополнительным фактором риска остается низкая физическая активность. Среди детей 69,9% не посещают спортивные секции, а 33,9% ежедневно проводят более двух часов за гаджетами", – пояснил спикер.

Для снижения рисков, по его словам, не только увеличены часы физической культуры в школах страны, но также пересмотрено школьное меню.

"Введено ограничение содержания трансжиров до 2%, обновлены стандарты школьного питания, ограничена продажа энергетических напитков лицам младше 21 года, а с 2026 года вводится акциз на сахаросодержащие напитки. Результатом станет снижение потребления сладких напитков на 16%, рост потребления воды на 41%. Также разработана дорожная карта по здоровому питанию на 2025-2026 годы и подготовлены законодательные инициативы по ограничению рекламы продуктов с высоким содержанием соли, сахара и трансжиров, ориентированной на детей и подростков", – подчеркнул Эрик Байжунусов.

Ранее он рассказал, от каких болезней чаще всего умирают казахстанцы.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
