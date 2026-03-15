На референдуме проголосовало более 4 млн казахстанцев

Член ЦИК Асель Жанабилова 15 марта 2026 года рассказала о проголосовавших к данному часу гражданах Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, к настоящему моменту проголосовало более 4 млн казахстанцев, явка составила 37,5%.

Информация актуальна на 12:00 по времени Астаны.

По данным, представленным территориальными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, явка граждан по регионам составила:

Область Абай – 41,93%;

Акмолинская область – 44,66%;

Актюбинская область – 45,73%;

Алматинская область – 40,41%;

Атырауская область – 42,29%;

Западно-Казахстанская область – 36,59%;

Жамбылская область – 35,86%;

Область Жетысу – 43,32%;

Карагандинская область – 42,95%;

Костанайская область – 37,10%;

Кызылординская область – 43,18%;

Мангистауская область – 34,57%;

Павлодарская область – 36,57%;

Северо-Казахстанская область – 41,64%;

Туркестанская область – 44,13%;

Область Улытау – 36,59%;

Восточно-Казахстанская область – 42,88%;

город Астана – 31,23%;

город Алматы – 14,85%;

город Шымкент – 42,59%.

15 марта в Казахстане стартовал референдум по Конституционной реформе.

