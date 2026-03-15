Общество

На референдуме проголосовало более 4 млн казахстанцев

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 12:12 Фото: Zakon.kz
Член ЦИК Асель Жанабилова 15 марта 2026 года рассказала о проголосовавших к данному часу гражданах Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, к настоящему моменту проголосовало более 4 млн казахстанцев, явка составила 37,5%.

Информация актуальна на 12:00 по времени Астаны.

По данным, представленным территориальными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, явка граждан по регионам составила:

  • Область Абай – 41,93%;
  • Акмолинская область – 44,66%;
  • Актюбинская область – 45,73%;
  • Алматинская область – 40,41%;
  • Атырауская область – 42,29%;
  • Западно-Казахстанская область – 36,59%;
  • Жамбылская область – 35,86%;
  • Область Жетысу – 43,32%;
  • Карагандинская область – 42,95%;
  • Костанайская область – 37,10%;
  • Кызылординская область – 43,18%;
  • Мангистауская область – 34,57%;
  • Павлодарская область – 36,57%;
  • Северо-Казахстанская область – 41,64%;
  • Туркестанская область – 44,13%;
  • Область Улытау – 36,59%;
  • Восточно-Казахстанская область – 42,88%;
  • город Астана – 31,23%;
  • город Алматы – 14,85%;
  • город Шымкент – 42,59%.

15 марта в Казахстане стартовал референдум по Конституционной реформе.

Ранее в ЦИК прокомментировали слухи о заранее разносимых бюллетенях.

О том, как мошенники пытались воспользоваться подготовкой к референдуму, читайте в материале.

Азамат Сыздыкбаев
Стало известно количество проголосовавших на референдуме: данные на 14:00
Чемпионка Азиады из Казахстана проиграла Futures Cup, оставшись с "серебром" на турнире по боксу
