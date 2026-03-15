На референдуме проголосовало более 4 млн казахстанцев
Член ЦИК Асель Жанабилова 15 марта 2026 года рассказала о проголосовавших к данному часу гражданах Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.
По ее словам, к настоящему моменту проголосовало более 4 млн казахстанцев, явка составила 37,5%.
Информация актуальна на 12:00 по времени Астаны.
По данным, представленным территориальными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, явка граждан по регионам составила:
- Область Абай – 41,93%;
- Акмолинская область – 44,66%;
- Актюбинская область – 45,73%;
- Алматинская область – 40,41%;
- Атырауская область – 42,29%;
- Западно-Казахстанская область – 36,59%;
- Жамбылская область – 35,86%;
- Область Жетысу – 43,32%;
- Карагандинская область – 42,95%;
- Костанайская область – 37,10%;
- Кызылординская область – 43,18%;
- Мангистауская область – 34,57%;
- Павлодарская область – 36,57%;
- Северо-Казахстанская область – 41,64%;
- Туркестанская область – 44,13%;
- Область Улытау – 36,59%;
- Восточно-Казахстанская область – 42,88%;
- город Астана – 31,23%;
- город Алматы – 14,85%;
- город Шымкент – 42,59%.
15 марта в Казахстане стартовал референдум по Конституционной реформе.
Ранее в ЦИК прокомментировали слухи о заранее разносимых бюллетенях.
О том, как мошенники пытались воспользоваться подготовкой к референдуму,
читайте в материале.
