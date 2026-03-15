Имашева объяснила, чем будет заниматься уполномоченный по правам семьи

Уполномоченный по правам семьи при президенте Казахстана Снежанна Имашева 15 марта 2026 года на площадке СЦК рассказала о задачах новой должности, отметив, что ее главная цель – защита интересов семьи и обеспечение социальных гарантий, передает корреспондент Zakon.kz.

Отвечая на вопрос журналистов о новой должности уполномоченного по правам семьи и о том, существовала ли она ранее в стране, она отметила, что этот институт был введен недавно по инициативе президента.



"Касым-Жомарт Токаев говорил нам об этом 7 марта, когда поздравлял казахстанских женщин с праздником, о том, что необходимо ввести эту должность. В Казахстане такой должности раньше не было. Это защитник семьи. Задача омбудсмена – обеспечить семье те гарантии и возможности, которые дает ей государство: безопасность, социальное благополучие и другие вещи", – озвучила Имашева.

Отвечая на вопрос о мандате в парламенте, она сообщила, что он остается за ней, отметив, что считает это своей общественной нагрузкой и намерена продолжать исполнять обязанности, периодически отчитываясь перед главой государства.



Она также высказалась о том, насколько на практике работают законы по защите прав женщин и детей, отметив, что в целом они функционируют. В качестве примера она привела принятый в 2024 году закон об обеспечении прав женщин и безопасности детей, а также закон о профилактике бытового насилия.



"Вот, например, в 2024 году закон вернул криминализацию побоев и причинения легкого вреда здоровью. Сразу после этого уменьшилось количество преступлений в семье, связанных с более тяжкими преступлениями. Введены центры поддержки семьи в каждом районе и каждой области. Они призваны помогать семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, выйти из кризиса. Поэтому в целом закон работает. Возможно, его необходимо и дальше совершенствовать. У нас хорошо написаны законы, но это только одна часть. Вторая часть – это их исполнение. Для исполнения нужны ресурсы, кадры, знания и многое другое", – дополнила уполномоченный по вопросам семьи.

Она отметила, что вопрос признания сталкинга долго обсуждался, однако в итоге было принято решение закрепить его в законодательстве. По ее словам, такие случаи уже рассматриваются судами, а необходимость нормы связана с тем, что преследование все чаще происходит не только в реальной жизни, но и через социальные сети.



"Сталкинг у нас является уголовным правонарушением. Он карается штрафом. Но многое зависит от того, какой ущерб нанесен личности, государству и так далее. Сам по себе сталкинг не всегда связан с физическим вредом или прямой угрозой здоровью. Поэтому это преступление относится к категории не самых тяжких, и серьезного уголовного наказания без тяжелых последствий пока не предусмотрено. Но нужно подождать, чтобы сформировалась практика. Затем уже можно будет оценить, необходимо ли переводить это правонарушение в категорию более тяжких преступлений", – сказала она.

13 марта 2026 года Снежанна Имашева возглавила направление по вопросам семьи при президенте Казахстана.