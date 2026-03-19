Сенат одобрил поправки по защите трудовых прав и безопасности труда

Сенат 19 марта 2026 года одобрил в двух чтениях закон о внесении изменений в ряд законодательных актов, направленных на совершенствование условий труда, защиту прав работников и развитие системы социального обеспечения, передает корреспондент Zakon.kz.

Отмечается, что целью закона является совершенствование законодательства в области защиты трудовых прав работников и он направлен на повышение эффективности системы управления охраны труда и социальной защиты граждан.

"Законом вносятся изменения и дополнения в Трудовой кодекс, Социальный кодекс, Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения", а также в законы Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении", "О разрешениях и уведомлениях" и "О государственных закупках". В Трудовом кодексе предусмотрены нормы, направленные на совершенствование защиты трудовых прав и условий труда работников, в числе которых установление в коллективном договоре положения о допустимом соотношении между максимальным и минимальным размерами заработной платы по соответствующей профессии, должности в организации, а также включение в коллективный договор положения о выплате пособий и компенсаций, в том числе при несчастных случаях, связанных с трудовой деятельностью", – сообщается в заключении.

Также Трудовой кодекс дополняется нормами по вопросам проведения забастовок, в частности, направленными на детальное регулирование порядка привлечения и участия в работе согласительной комиссии посредника, определение минимума необходимых работ и услуг, который должен обеспечиваться на опасных производственных объектах в период забастовки.

"Законом предусматривается дополнение в закон "О разрешениях и уведомлениях" по включению осуществления деятельности по предоставлению специальных социальных услуг в сферу лицензирования. В законе "О местном государственном управлении и самоуправлении в Казахстане" компетенция маслихатов дополняется нормой по разработке и утверждению правил присвоения звания "Почетный гражданин области (города, района)", разработанных на основании типовых правил, утверждаемых уполномоченным органом по вопросам использования государственных символов", – говорится в документе.

Помимо этого, вносятся изменения в закон "О государственных закупках" в части осуществления государственных закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора в случаях приобретения услуг по оценке и определению потребности в специальных социальных услугах.

