Общество

Казахстанка ищет отца, с которым потеряла связь в 1999 году

Жительница Кокшетау ищет отца, которого в последний раз видела 27 лет назад, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2026 01:03 Фото: freepik
В Акмолинской области женщина разыскивает своего отца, связь с которым оборвалась почти три десятилетия назад, передает Zakon.kz.

Как пишет издание Sinegor.kz 15 марта 2026 года, Жанна Мустафина, долгое время проживавшая в Петропавловске, специально вернулась в Кокшетау в надежде найти любую информацию о родном человеке. Объектом поиска является Сергей Викторович Попов, 1964 года рождения.

По словам женщины, в последний раз они виделись в Кокшетау в 1999 году, после чего их пути разошлись, и связь была полностью утеряна. Жанна верит, что спустя столько лет кто-то из жителей города сможет узнать мужчину по личным данным или сообщить о его возможном местонахождении.

"Всех, кто знает Сергея Викторовича Попова или может помочь с информацией, просят связаться по телефону: 8 776 176 62 76. Если у вас есть какая-либо информация, сообщите по указанному номеру. Возможно, именно ваша помощь поможет семье воссоединиться", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что жительница Актюбинской области ищет родного брата, с которым разлучили в детском доме. Информацию ей не выдают, хотя все, чего она хочет знать, что с родным человеком все в порядке.

Канат Болысбек
