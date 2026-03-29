#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
482.53
555.44
5.92
Культура и шоу-бизнес

Казахстанская блогерша Нагима Настевич рассказала о том, как потеряла отца

Нагимуша, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2026 23:17 Фото: Instagram/nagimuwaa
Популярная казахстанская блогерша Нагима Настевич поделилась с подписчиками личной трагедией, рассказав о потере отца и своем опыте преодоления тяжелой утраты, передает Zakon.kz.

В подробном видеообращении, опубликованном в Instagram 29 марта 2026 года, она откровенно описала эмоциональное состояние спустя месяц после печального события.

По словам Нагимы, осознание серьезности ситуации пришло не сразу: получив утром звонок от матери, она не подозревала, что впереди ее ждет самый сложный период в жизни.

"Папа три дня боролся в реанимации за свою жизнь, потом он впал в кому, а на следующий день его сердце остановилось навсегда. Раньше мне казалось, если кто-то из моих родителей уйдет, я просто умру там же, в тот же момент. Мне казалось, что такую боль пережить невозможно. Но этот месяц показал мне, насколько на самом деле безгранична человеческая боль и человеческая способность ее выдерживать. Я не знала, что может быть настолько больно, но я также и не знала, что психика умеет адаптироваться", – рассказала она.

Блогерша призналась, что даже в моменты глубочайшего горя жизнь заставляет заниматься практическими вопросами – юридическими делами и организацией похорон.

Особое внимание в своем монологе Нагима уделила защитным механизмам организма, подчеркнув, что если бы вся боль обрушилась на человека одновременно, выдержать ее было бы невозможно.

"Я даже могла есть, могла пить, а иногда смеяться. Для меня это было шоком. Человеческая психика невероятная, и если бы мы чувствовали всю эту боль сразу в полном объеме, мы бы просто не выдержали. Наверное, человек просто бы разорвался от боли. Поэтому она приходит волнами, дозированно. Я понимаю, что это только начало, и это всего лишь первый месяц без папы, но одно я знаю точно, папа всегда в моем сердце, папа со мной, и я буду продолжать жить. Я буду жить яркую, счастливую жизнь, хотя раньше мне казалось, что это невозможно", – говорит Нагима.

В завершение своего обращения блогерша поддержала всех, кто сейчас проходит через аналогичные испытания, напомнив, что даже после самой темной полосы обязательно наступят светлые и живые дни.

Ранее сообщалось, что в семье популярного казахстанского блогера произошла трагедия.

Канат Болысбек
Читайте также
Казахстанский блогер Суперпапа стал отцом в четвертый раз
14:40, 23 ноября 2023
Казахстанский блогер Суперпапа стал отцом в четвертый раз
Рак победил: Татьяна Турлай потеряла отца
05:55, 15 января 2026
Рак победил: Татьяна Турлай потеряла отца
Юбилей на 170 гостей: Аша Матай организовала сюрприз для отца
11:09, 17 июня 2025
Юбилей на 170 гостей: Аша Матай организовала сюрприз для отца
Последние
Популярные
Читайте также
Полузащитник "Зенита" назвал причины победу над "Кайратом"
23:33, Сегодня
Полузащитник "Зенита" назвал причины победу над "Кайратом"
Тимощук прокомментировал встречу "Зенит" - "Кайрат"
22:49, Сегодня
Тимощук прокомментировал встречу "Зенит" - "Кайрат"
ЦСКА под руководством казахстанца увеличил преимущество в битве со СКА в плей-офф КХЛ
22:05, Сегодня
ЦСКА под руководством казахстанца увеличил преимущество в битве со СКА в плей-офф КХЛ
Адиев сделал заявление о слухах вокруг его ухода из "Крыльев" Советов"
21:20, Сегодня
Адиев сделал заявление о слухах вокруг его ухода из "Крыльев" Советов"
