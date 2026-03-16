Дастан Сатпаев добыл победу "Кайрату" над "Актобе" в матче КПЛ-2026

16 марта на Центральном стадионе Алматы прошел центральный матч второго тура казахстанской Премьер-лиги, где встретились основные фавориты стартовавшего сезона – "Кайрат" и "Актобе". Судьбу поединка решил единственный гол в исполнении форварда Дастана Сатпаева, сообщает Zakon.kz.

Первая половина матча прошла с некоторым преимуществом хозяев поля, которые трижды могли открыть счет.

В двух ситуациях гостей спас экс-голкипер "Кайрата" Александр Заруцкий, а в третьем из эпизодов защитник западноказахстанцев не дал поразить свои ворота нападающему алматинцев Эдмильсону.

В итоге команды ушли на перерыв без забитых голов.

Вторая половина встречи началась с атак "Кайрата", но не хватало точности или снова спасал вратарь соперничающего коллектива.

Вскоре переполненный стадион взорвался аплодисментами и бурным ревом, так как на поле вышли главные звезды обеих дружин – Дастан Сатпаев и Луиш Нани.

Казахстанский 17-летний талант не заставил долго ждать болельщиков и на 77-й минуте порадовал их своим первым голом в новом сезоне.

Этот мяч Сатпаева в итоге стал победным и принес алматинцам вторую победу подряд на старте казахстанского первенства.

Команда Рафаэля Уразбахтина к этому часу набрала шесть очков и единолично возглавила турнирную таблицу.

В других поединках второго тура чемпионата РК зафиксированы следующие результаты: "Тобыл" – "Жетысу" 2:2, "Елимай" – "Алтай" 2:2, "Улытау" – "Кызылжар" 1:0, "Иртыш" – "Атырау" 1:1 , "Кайсар" – "Астана" 0:0, "Женис" – "Ордабасы" 0:2.

В стартовом туре КПЛ-2026 действующий чемпион страны обыграл на выезде ФК "Алтай" со счетом 1:0.