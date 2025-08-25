#АЭС в Казахстане
Спорт

"Кайрат" порадовал фанатов и сделал важное заявление по билетам на матч с "Селтиком"

футболисты &quot;Селтика&quot; и &quot;Кайрата&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 11:45 Фото: Instagram/f.c.kairat
В ночь на 25 августа 2025 года в Instagram футбольного клуба "Кайрат" появилась хорошая новость по билетам на матч с "Селтиком", который состоится 26 августа на Центральном стадионе Алматы, сообщает Zakon.kz.

Ранее фанаты расстроились, что билеты на матч "Кайрат" – "Селтик" в рамках плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА были распроданы за 1,5 часа.

"Приятные новости для тех, кто не успел! 25 августа в 13:00 в продажу поступит дополнительная партия билетов на матч плей-офф Лиги чемпионов УЕФА "Кайрат" – "Селтик". Благодаря освободившемуся резерву билетов от УЕФА около 1000 мест возвращены клубу и будут доступны для покупки. Приобрести их можно будет в мобильном приложении Qairat SuperApp, а также на сайтах ФК "Кайрат" и Ticketon. Внимание: один билет в одни руки", – говорится под публикацией ФК "Кайрат" в понедельник.

Болельщиков призвали не приобретать билеты у перекупщиков, так как такие билеты будут аннулированы, а при отсутствии подтверждения личности (ИИН/паспортные данные) вход на стадион будет запрещен.

Чуть ранее, 24 августа, было сделано важное заявление.

"Футбольный клуб "Кайрат" информирует болельщиков, что билеты на ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА "Кайрат" – "Селтик" распространяются исключительно через официальный сайт клуба, платформу Ticketon и мобильное приложение Qairat SuperApp".ФК "Кайрат"

Болельщиков предупредили, что билеты, приобретенные через сайт и платформу, будут направлены на электронную почту покупателей только в день матча. А в мобильном приложении, как заявили в ФК, действует система, при которой текущие QR-коды являются временными и не имеют силы.

"Действительный уникальный QR-код обновится автоматически лишь за несколько часов до игры. Все скриншоты и изображения, распространяемые на сторонних ресурсах и в социальных сетях, являются недействительными".ФК "Кайрат"

Отмечается, что клуб фиксирует многочисленные факты перепродажи билетов перекупщиками.

"Такие билеты будут аннулированы. В случае возникновения сомнений при входе на стадион стюарды вправе запросить ИИН, указанный при покупке, для подтверждения личности владельца. При отсутствии подтверждения вход будет запрещен. В день матча клуб совместно с правоохранительными органами обеспечит усиленный контроль и продолжит борьбу с перекупщиками".ФК "Кайрат"

Болельщикам алматинского клуба рекомендовали приобретать билеты исключительно через официальные каналы.

21 августа 2025 года звезда "Кайрата" Дастан Сатпаев высказался о матче с шотландским ФК "Селтик".

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Лучший снайпер 2024 года вывел "Арсенал" на первое место в АПЛ
Спорт
12:42, Сегодня
Лучший снайпер 2024 года вывел "Арсенал" на первое место в АПЛ
Дубль Мбаппе принес "Реалу" вторую победу подряд в Ла Лиге
Спорт
11:51, Сегодня
Дубль Мбаппе принес "Реалу" вторую победу подряд в Ла Лиге
На US Open-2025 прошел первый день "основы" с участием казахстанца
Спорт
10:41, Сегодня
На US Open-2025 прошел первый день "основы" с участием казахстанца
