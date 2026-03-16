Общество

Казахстан под руководством Касым-Жомарта Токаева уверенно вступил в новый этап своего развития – Бектенов

Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2026 10:46 Фото: primeminister.kz
Сегодня, 16 марта 2026 года, премьер-министр Олжас Бектенов обратился к гражданам Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Текст обращения опубликовала пресс-служба правительства РК.

"Наша страна под руководством президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева уверенно вступила в новый этап своего развития. Вчера на общенациональном референдуме граждане Казахстана своим активным участием показали пример подлинного патриотизма, выразив всенародную поддержку курсу главы государства на масштабные политические и социально-экономические преобразования".Олжас Бектенов

Как отметил премьер, обращаясь к соотечественникам, "мы с вами стали непосредственными участниками исторического по своему масштабу и значению события".

"Как подчеркнул президент, казахстанцы проголосовали за дальнейшую модернизацию страны и внесли свой вклад в укрепление нашей государственности. Новейшая история Справедливого Прогрессивного Казахстана строится исключительно на демократических ценностях, отдавая должное уважение нашим традициям и культуре. Убежден, мы вместе сможем достичь поставленных целей, обеспечив качество и динамизм проводимых реформ".Олжас Бектенов

Глава правительства поздравил "всех казахстанцев с принятием новой Конституции, являющей собой символ Единства, Независимости и Суверенитета нашей Родины – Республики Казахстан!"

День Конституции и выборы в Парламент: Токаев сделал важные заявления на встрече с молодежью

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев ознакомился с результатами экзитпола, проведенного в ходе республиканского референдума, и поздравил казахстанцев с принятием новой Конституции.

Динара Халдарова
В Казахстане сообщили о масштабных сбросах воды из водохранилищ
