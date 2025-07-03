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Политика

Премьер Олжас Бектенов отчитался перед Касым-Жомартом Токаевым

Премьер Олжас Бектенов отчитался перед Касым-Жомартом Токаевым, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 11:36 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Олжаса Бектенова. Президент заслушал отчет о принимаемых мерах по диверсификации и структурной модернизации экономики для обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны, сообщает Zakon.kz.

Как следует из информации, опубликованной в Telegram-канале Акорды, в рамках исполнения поручений главы государства реализуются 45 крупных промышленных проектов на общую сумму инвестиций свыше 2,3 трлн тенге с созданием порядка 20 тыс. рабочих мест.

Премьер-министр доложил о принимаемых мерах по исполнению задач, поставленных президентом в ходе заседания Совета безопасности в транспортной отрасли.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о прохождении вегетационного периода. Обеспечение потребностей аграриев водными ресурсами и удовлетворение нужд сельского хозяйства находятся на постоянном контроле, внедряются водосберегающие технологии, а также работают региональные штабы.

Главе государстве сообщили о завершении посевной кампании и подготовке к уборке урожая. Общая посевная площадь по стране составила 23,7 млн га, меры поддержки аграриев оказываются в полном объеме. С начала года валовый выпуск продукции и услуг в сельском, лесном и рыбном хозяйствах вырос на 4%, положительная динамика зафиксирована во всех регионах.

Кроме того, была представлена информация о ходе модернизации энергетической, коммунальной инфраструктуры и цифровой трансформации.

По итогам встречи президент дал ряд поручений по дальнейшим институциональным преобразованиям в экономике, развитию регионов и привлечению инвестиций.

2 июля 2025 года под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Совета Безопасности РК.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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