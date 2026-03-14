10 автобусных маршрутов изменят, Толе би перекроют: что ждет алматинцев во время праздников

В Алматы жителям города стоит подготовиться к изменению 10 маршрутов общественного транспорта. О том, почему это произойдет, рассказали Zakon.kz в пресс-службе транспортного холдинга.

Как оказалось, в связи с подготовкой и проведением праздника Наурыз мейрамы с 16 марта с 03:00 до завершения мероприятий будет частично перекрыто движение автотранспорта на участке улицы Толе би – от проспекта Назарбаева до проспекта Абылай хана.

Список выглядит следующим образом:

№16

В восточном направлении: ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Гоголя – далее до конечной.

В западном направлении: ул. Гоголя – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме.

№37

В восточном направлении: ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме.

В западном направлении: ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме.

№48

В восточном направлении: ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме.

В западном направлении: ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме.

№126

В восточном направлении: ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Гоголя – ул. Калдаякова – далее по схеме.

В западном направлении: ул. Калдаякова – ул. Гоголя – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме.

№201

В восточном направлении: ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме.

В западном направлении: ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме.

№205

В восточном направлении: ул. Желтоксан – ул. Гоголя – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме.

В западном направлении: ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Гоголя – ул. Наурызбай батыра – далее по схеме.

№206

В восточном направлении: ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме.

В западном направлении: ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме.

№209

В восточном направлении: ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме.

В западном направлении: ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме.

№210

В восточном направлении: ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме.

В западном направлении: ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме.

№224

В восточном направлении: ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме.

В западном направлении: ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме.

