Общество

10 автобусных маршрутов изменят, Толе би перекроют: что ждет алматинцев во время праздников

Фото: Zakon.kz
В Алматы жителям города стоит подготовиться к изменению 10 маршрутов общественного транспорта. О том, почему это произойдет, рассказали Zakon.kz в пресс-службе транспортного холдинга.

Как оказалось, в связи с подготовкой и проведением праздника Наурыз мейрамы с 16 марта с 03:00 до завершения мероприятий будет частично перекрыто движение автотранспорта на участке улицы Толе би – от проспекта Назарбаева до проспекта Абылай хана.

Список выглядит следующим образом:

  • №16

В восточном направлении: ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Гоголя – далее до конечной.

В западном направлении: ул. Гоголя – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме.

  • №37

В восточном направлении: ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме.

В западном направлении: ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме.

  • №48

В восточном направлении: ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме.

В западном направлении: ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме.

  • №126

В восточном направлении: ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Гоголя – ул. Калдаякова – далее по схеме.

В западном направлении: ул. Калдаякова – ул. Гоголя – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме.

  • №201

В восточном направлении: ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме.

В западном направлении: ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме.

  • №205

В восточном направлении: ул. Желтоксан – ул. Гоголя – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме.

В западном направлении: ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Гоголя – ул. Наурызбай батыра – далее по схеме.

  • №206

В восточном направлении: ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме.

В западном направлении: ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме.

  • №209

В восточном направлении: ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме.

В западном направлении: ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме.

  • №210

В восточном направлении: ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме.

В западном направлении: ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме.

  • №224

В восточном направлении: ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме.

В западном направлении: ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме.

Также мы рассказывали, что с 1 марта 2026 года в Алматы внесены изменения в схему движения маршрута №84А в микрорайоне Нуркент. Подробнее читайте тут.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
