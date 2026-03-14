10 автобусных маршрутов изменят, Толе би перекроют: что ждет алматинцев во время праздников
Как оказалось, в связи с подготовкой и проведением праздника Наурыз мейрамы с 16 марта с 03:00 до завершения мероприятий будет частично перекрыто движение автотранспорта на участке улицы Толе би – от проспекта Назарбаева до проспекта Абылай хана.
Список выглядит следующим образом:
- №16
В восточном направлении: ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Гоголя – далее до конечной.
В западном направлении: ул. Гоголя – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме.
- №37
В восточном направлении: ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме.
В западном направлении: ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме.
- №48
В восточном направлении: ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме.
В западном направлении: ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме.
- №126
В восточном направлении: ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Гоголя – ул. Калдаякова – далее по схеме.
В западном направлении: ул. Калдаякова – ул. Гоголя – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме.
- №201
В восточном направлении: ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме.
В западном направлении: ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме.
- №205
В восточном направлении: ул. Желтоксан – ул. Гоголя – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме.
В западном направлении: ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Гоголя – ул. Наурызбай батыра – далее по схеме.
- №206
В восточном направлении: ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме.
В западном направлении: ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме.
- №209
В восточном направлении: ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме.
В западном направлении: ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме.
- №210
В восточном направлении: ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме.
В западном направлении: ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме.
- №224
В восточном направлении: ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме.
В западном направлении: ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме.
