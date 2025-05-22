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Общество

В Алматы ночью ограничат движение на проспекте Райымбека

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 18:40 Фото: Zakon.kz
В Алматы на ночь частично перекроют участок проспекта Райымбека для проведения ремонтных работ на теплосетях. Об этом Zakon.kz стало известно из заявления ТОО "Алматинские тепловые сети".

Так, с 23:00 23 мая до 08:00 24 мая движение автотранспорта в Алатауском районе Алматы будет частично закрыто по проспекту Райымбека от улицы Н. Данченко до улицы Емцова в западном направлении.

Движение будет открыто в восточном направлении.

"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения ремонтных работ на участке магистрального трубопровода в рамках мероприятий по подготовке сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону".Пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети"

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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