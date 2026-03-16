#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
491.29
562.92
6.1
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
491.29
562.92
6.1
Общество

Дороги с "изъянами": названы масштабные нарушения в дорожной отрасли Казахстана

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2026 13:46 Фото: Zakon.kz
Агентство по делам государственной службы (АДГС) отчиталось о проведенном комплексном внешнем анализе коррупционных рисков за 2025 год, охватившем все этапы жизненного цикла автомобильных дорог, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно опубликованному релизу ведомства, в регионах было установлено завышение сметной стоимости на сумму 11 млрд тенге.

Кроме того, выявлено 362 неактуальных проектно-сметной документации (ПСД), на разработку которых нерационально затрачено 23 млрд тенге, а также 324 объекта стоимостью 27 млрд тенге, не прошедших обязательную государственную экспертизу.

"Зафиксированы факты использования 70 фирмами недостоверных сведений об опыте работы для получения контрактов на сумму около 408 млрд тенге".Пресс-служба АДГС РК

По результатам этого анализа было выработано более 80 рекомендаций. К примеру, в стране внесены изменения в закон "О противодействии коррупции": лица, осуществляющие технический и авторский надзор на дорогах, теперь приравнены к государственным служащим.

Также введен запрет на ввод дорог в эксплуатацию без устранения замечаний Национального центра качества дорожных активов.

"Принятые меры обеспечат прозрачное освоение более 360 млрд тенге бюджета, предусмотренного на 2026 год", – уверены в АДГС.

Не так давно мы рассказывали, что в Алматы стартовали работы по текущему ремонту улично-дорожной сети. В первую очередь они коснутся одного из главных проспектов города: с 16 марта 2026 года будут вестись работы по подъему дорожных люков на пр. Назарбаева на участке от пр. аль-Фараби до ул. Толе би.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: