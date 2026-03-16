Дороги с "изъянами": названы масштабные нарушения в дорожной отрасли Казахстана

Агентство по делам государственной службы (АДГС) отчиталось о проведенном комплексном внешнем анализе коррупционных рисков за 2025 год, охватившем все этапы жизненного цикла автомобильных дорог, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно опубликованному релизу ведомства, в регионах было установлено завышение сметной стоимости на сумму 11 млрд тенге.

Кроме того, выявлено 362 неактуальных проектно-сметной документации (ПСД), на разработку которых нерационально затрачено 23 млрд тенге, а также 324 объекта стоимостью 27 млрд тенге, не прошедших обязательную государственную экспертизу.

"Зафиксированы факты использования 70 фирмами недостоверных сведений об опыте работы для получения контрактов на сумму около 408 млрд тенге". Пресс-служба АДГС РК

По результатам этого анализа было выработано более 80 рекомендаций. К примеру, в стране внесены изменения в закон "О противодействии коррупции": лица, осуществляющие технический и авторский надзор на дорогах, теперь приравнены к государственным служащим.

Также введен запрет на ввод дорог в эксплуатацию без устранения замечаний Национального центра качества дорожных активов.

"Принятые меры обеспечат прозрачное освоение более 360 млрд тенге бюджета, предусмотренного на 2026 год", – уверены в АДГС.

Не так давно мы рассказывали, что в Алматы стартовали работы по текущему ремонту улично-дорожной сети. В первую очередь они коснутся одного из главных проспектов города: с 16 марта 2026 года будут вестись работы по подъему дорожных люков на пр. Назарбаева на участке от пр. аль-Фараби до ул. Толе би.