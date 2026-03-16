Общество

Лучший подарок на 8 Марта: в Алматы четверо детей с особыми потребностями сделали свои первые шаги

Сделали свои первые шаги, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2026 15:24 Фото: BI-Жұлдызай
Программы реабилитации корпоративного фонда "BI-Жұлдызай" помогли 15 тысячам детей по всей стране. Более 300 юных пациентов с особыми потребностями сделали свои первые самостоятельные шаги, почти 330 ребят произнесли первые слова.

В преддверии Международного женского дня в Алматы произошло еще одно маленькое чудо. В реабилитационном центре "Жұлдызай" четверо детей сделали свои первые шаги, и для их мам это стало самым ценным подарком к 8 Марта.

Торжественная церемония "Тұсау кесер" – древний казахский обряд разрезания пут, символизирующий начало нового жизненного пути. В центре "Жұлдызай" эта традиция приобрела особый смысл: она знаменует победу над диагнозами, годами лечения и ежедневной борьбы за здоровье детей.

В этот день в одном зале собрались семьи маленьких героев, врачи-реабилитологи и сотрудники строительного холдинга BI Group, которые многие годы перечисляют часть своей зарплаты на поддержку программ фонда "BI-Жұлдызай". Для родителей этот момент – итог долгого пути, состоящего из сотен занятий, реабилитационных курсов и бесконечной веры.

Фото: BI-Жұлдызай

Для восьмилетней Алии этот день стал настоящей точкой отсчета новой жизни.

"Для нашей семьи сегодня большой праздник. С 2021 года мы непрерывно проходим реабилитацию в центре "Жұлдызай". Специалисты стали для нас почти родными людьми, очень чуткие и внимательные. Благодаря их ежедневному труду мы сегодня здесь", – поделилась мама девочки.

Почетное право провести церемонию "Тұсау кесер" было предоставлено опытным сотрудникам BI Group.

"Я очень рад и горд нашим фондом, центром и специалистами. Уже в третий раз меня приглашают разрезать путы нашим маленьким особенным друзьям. Для нас "Тұсау кесер" стал традицией добра. Когда видишь первые шаги детей, это вдохновляет и нас тоже", – рассказал представитель компании Мендеш Хасан.

Корпоративный фонд "BI-Жұлдызай" уже более 21 года помогает детям с особыми потребностями по всему Казахстану. За это время тысячи семей получили доступ к современным методам реабилитации и шанс на качественное улучшение жизни для своих детей. В марте этого года фонд получил государственную награду "Шапағат" за активную благотворительную деятельность, милосердие и помощь нуждающимся.

Фото: BI-Жұлдызай

В прошлом году в ходе реализации акции "30 добрых дел" компания BI Group направила 12,28 млрд тенге на благотворительные и общественные инициативы по всей стране. Существенную роль в этой работе играет корпоративный фонд "Жұлдызай", в том числе его проект Mumkindik, благодаря которому профинансировано 325 высокотехнологичных операций для детей.

Айсулу Омарова
