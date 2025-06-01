Что делается для детей в Казахстане

Ежегодно 1 июня в республике отмечают Международный день защиты детей. Zakon.kz вспоминает, какие шаги сделала страна навстречу счастливому детству и будущему своих самых юных граждан.

"Нацфонд – детям"

В сентябре 2022 года глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана инициировал старт проекта "Национальный фонд – детям".

В рамках этой программы с 1 января 2024 года казахстанцам младше 18 лет на персональные счета, открытые автоматически при рождении, ежегодно перечисляется 50% инвестиционного дохода Национального фонда. Если в 2024 году каждому ребенку было начислено по 100,52 доллара, то в 2025 году сумма начислений выросла до 129,38 долларов. Также растет количество получателей – с 304 815 тыс. детей в 2024 году до 324 430 тыс. в 2025 году.

По достижении совершеннолетия дети могут использовать накопленные денежные средства, чтобы оплатить первоначальный взнос за жилье или высшее образование. Такой прозрачный механизм исключает риски их текущего расходования родителями или опекунами детей.

"Kелешек"

Цель инициативы – гарантия получения качественного образования подрастающим поколениям. Будучи добровольным проектом, "Келешек" позволяет накопить дополнительные средства к уже выделяемым государственным грантам.

По достижении 18-летия накопленными средствами можно оплатить образовательные услуги в Казахстане и за рубежом, включая техническое и профессиональное, высшее и послевузовское образование, а также использовать для жилья. Кроме того, дети могут перевести накопленные средства третьим лицам из числа родственников (брат, сестра).

Для накопления государство выделяет стартовый образовательный капитал в размере 60 МРП (в 2025 году составляет 235 920 тенге) и для детей-сирот – 120 МРП (471 840 тенге), а также ежегодную выплату государственной премии в размере 5-7 процентов и вознаграждение банка второго уровня или инвестиционный доход компании по страхованию жизни. Родитель или опекун, в свою очередь, вносит ежегодный минимальный взнос в размере не менее 12 МРП для детей из социально уязвимых слоев населения и 24 МРП – для остальных категорий детей.

Бесплатное питание

С 2023 года для учеников начальных и 5-11 классов (из социально уязвимых семей) в государственных школах организовано бесплатное горячее питание. Например, на начало 2025 года таким питанием было обеспечено более 1,7 млн детей.

Помимо этого, в 2024 году глава государства подписал закон по вопросам образования и защиты прав детей. Одним из ключевых нововведений стало предоставление бесплатного горячего питания всем ученикам 1-4 классов частных школ, что позволяет охватить более 25 тысяч детей. На реализацию этой инициативы из местного бюджета было выделено свыше 12 млрд тенге.

Министерством здравоохранения совместно с Министерством просвещения на основе научных данных и международных рекомендаций разработан новый Стандарт школьного питания. Он вступит в силу с 1 сентября 2025 года во всех образовательных организациях страны.

Новый стандарт школьного питания направлен на оздоровление рациона, в частности, это предполагает сокращение сахара, соли и переработанных продуктов, увеличение доли овощей, фруктов, цельнозерновых, белков и молочных продуктов.

Документ соответствует международным рекомендациям по здоровому питанию: в 3,6 раза меньше сахара, в 5 раз меньше соли.

Одновременно с обновлением рациона усиливается контроль за безопасностью питания и санитарным состоянием школьных столовых.

Вводятся новые подходы к государственному контролю: отказ от предварительного уведомления о проверках, внедрение системы регулярных мониторинговых визитов.

"Комфортная школа"

Программа направлена на ликвидацию дефицита ученических мест, устранение аварийных и трехсменных школ, а также на строительство современных учебных заведений по единому стандарту, соответствующих всем мировым нормам, с акцентом на доступность, безопасность и цифровизацию. Все школы оснащаются по принципу "под ключ" – это современные классы, лаборатории, мастерские, библиотеки, спортзалы, столовые и адаптированная среда для детей с особыми образовательными потребностями.

По поручению главы государства до конца 2025 года в рамках нацпроекта запланировано строительство 217 комфортных школ на 460,4 тыс. ученических мест проектной мощностью в 300, 600, 900, 1200, 1500, 2000 и 2500 мест. А по итогам 2024 года 105 из них введены в эксплуатацию.

Особое внимание уделено строительству школ в сельских регионах: порядка 40% новых учреждений возводятся именно там, где ранее ощущался острый дефицит учебных мест.

Реабилитационные центры и ранняя инклюзия

Как подчеркнул президент, каждый ребенок в Казахстане должен иметь возможность получить полноценное образование. В связи с этим в стране реализуются комплексные меры по поддержке детей с особыми потребностями. Например, в соответствии со стандартом организации педиатрической помощи для своевременного выявления медицинских и социальных рисков в организациях первичной медико-санитарной помощи создаются центры раннего вмешательства и развития. В указанных центрах проводится модифицированный скрининговый тест "M-CHAT-R" для раннего выявления аутизма у детей.

Кроме того, в рамках поручения главы государства было запланировано строительство крупных реабилитационных центров в 12 регионах страны (области Абай, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Жетысу, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская, а также в городах Алматы, Астана и Шымкент). Из них в 2023 году ввели в эксплуатацию четыре реабилитационных центра: в городах Семей и Тараз (по 150 мест), а в 2024 году – в Кентау (200 мест) и Уральске (150 мест). Помимо этого, в настоящее время ведется строительство центров в Актюбинской, Акмолинской и Атырауской областях, которое планируется ввести в эксплуатацию в 2025-2026 годах. В остальных регионах определены земельные участки и уже ведутся организационные мероприятия по строительству.

Вместе с тем с 1 апреля 2025 года Министерство труда и социальной защиты населения в сотрудничестве с общественным фондом "Қазақстан халқына", фондами "Қамқорлық Қоры", "Samruk-Kazyna Trust" и акиматами открыло дневные центры для детей с расстройствами аутистического спектра и иными ментальными нарушениями в семи городах – Шымкент, Павлодар, Усть-Каменогорск, Талдыкорган, Тараз, Костанай и Актобе.

Также до конца 2025 года планируется разработать новый закон, регулирующий комплексную поддержку детей с особыми потребностями.

Безопасность

В апреле 2024 года глава государства подписал закон об обеспечении прав женщин и безопасности детей, который усиливает уголовную ответственность за домашнее насилие. Данные нововведения способствуют модернизации казахстанского общества, укреплению института семьи и безопасности несовершеннолетних.

Помимо этого, утвержден Комплексный план по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечению их прав и благополучия на 2023-2025 годы, куда вошел ряд важных инициатив. Разработаны рекомендации по алгоритмам реагирования на насилие над детьми в чрезвычайных ситуациях. Также в начале текущего года президент инициировал специальную программу по борьбе с насилием над несовершеннолетними "Дети Казахстана".

Также по республике действует круглосуточная линия "111", где работают психологи и юристы, оказывающие комплексную помощь по вопросам защиты прав детей.

Социальные меры поддержки

В настоящее время в Казахстане семьям с детьми выплачиваются 5 видов государственных пособий за счет республиканского бюджета и 2 вида социальных выплат из Государственного фонда социального страхования, а также из местного бюджета малообеспеченным семьям выплачивается адресная социальная помощь.

В рамках принятого в 2023 году Социального кодекса увеличен размер государственных пособий родителям, воспитывающим детей с инвалидностью. Если доход каждого члена семьи ниже установленного порога бедности, государство дополнительно оказывает семье адресную социальную помощь. Детям от 1 года до 6 лет оказывается дополнительная помощь.

С начала 2025 года размеры государственных пособий увеличены на 6,5% в сравнении с прошлым годом. На первого, второго, третьего ребенка, рожденного в текущем году, выплачивается 38 МРП (149 416 тенге), на четвертого и более ребенка – 63 МРП (247 716 тенге). Помимо этого, государством выделяется пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года (от 5,76 до 8,90 МРП в зависимости от количества детей). Кроме того, работающим гражданам на все дни отпуска по беременности и родам из ГФСС назначается социальная выплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей).

Для повышения престижа многодетных матерей также назначается пожизненное ежемесячное государственное пособие, которое выплачивается независимо от дохода женщинам, награжденным подвесками "Күміс алқа" и "Алтын алқа".

Кружки и секции

В стране действует система записи на бесплатные кружки – платформа Damubala.kz. На них доступны различные виды от творческих кружков до спортивных секций: вокал, рисование, актерское мастерство, танцы, робототехника, бокс, плавание и т.д.

В регионах работают клубы по интересам.

В целях подготовки подрастающего поколения и совершенствования навыков действий в ЧС на базе организаций образования регионов функционируют свыше 2,5 тыс. кружков "Юный спасатель", в школах в учебный период функционируют кадетские классы, в областных центрах созданы курсы "Основы безопасности жизнедеятельности" и "Жас Құтқарушы".

Цифровое будущее

С октября 2025 года в Астане начнет работу первый в Центральной Азии образовательный центр международного уровня "TUMO" – площадка бесплатного обучения молодежи от 12 до 18 лет по 11 цифровым и творческим направлениям от ИИ до веб-разработки. Проект реализуется в рамках стратегической инициативы правительства Казахстана по обучению 1 миллиона граждан цифровым навыкам в течение 5 лет. Он дополняет другие ключевые программы AI Movement, включая Tomorrow School, People Bootcamp, AI’preneurs, QazCoders и прочие инициативы в сфере искусственного интеллекта.

Культурная среда

В организациях образования была введена программа воспитательной работы "Біртұтас тәрбие". Как отметил глава государства, конечная цель данного проекта – воспитание патриотичного, образованного, созидательного поколения, соответствующего идеалам концепции "Адал азамат".

Также в стране функционируют 57 государственных театров, из них шесть – специализированные для детей и юношества. В первом квартале 2025 года состоялось почти 2000 детских постановок, а 274 тыс. детей стали их зрителями.

Следует отметить, что в этом году в Алматы пройдет Очередной VII Международный фестиваль кукольных театров "Ортеке", который ранее проводился в Актау, Алматы, Астане, Шымкенте и Костанае.

"Дети Казахстана"

По поручению главы государства, озвученному на IV заседании Национального курултая, разрабатывается единая программа "Дети Казахстана" на 2026–2030 годы, объединяющая все меры по защите прав ребенка. Работу ведет Министерство просвещения совместно с профильными ведомствами, Парламентом и уполномоченным по правам ребенка.