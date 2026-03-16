В Жетісу с помощью ИИ создали мурал, посвященный новой Конституции

В области Жетісу появился мурал, посвященный новой Конституции. При разработке его эскиза использовались возможности искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.

Мурал "Ата заңым – айбыным", созданный по инициативе "Жетісу жастары", направлен на формирование гражданской культуры среди молодежи и популяризацию общественных ценностей через современное уличное искусство.

В торжественной церемонии открытия мурала приняли участие молодежь, общественные активисты, представители творческой среды и жители города. Арт-объект расположен на одном из многоэтажных домов в жилом микрорайоне города Талдыкоргана.

"Наш новый мурал посвящен Основному закону. Как отметил накануне глава государства, новая Конституция ориентирована прежде всего на молодежь. При этом в Основной закон включены такие важные понятия, как волонтерская деятельность, наука, инновации и искусственный интеллект. В этой связи, создавая наш мурал, мы попытались использовать современные возможности. Композиция отражает идеи единства, справедливости, ответственности и уверенности в будущем, ведь именно Конституция является основой всех этих ценностей". Директор КГУ "Jetisu jastary" Шамиль Ванкеев

По словам автора мурала Ернура Бакбергена, его работа направлена на передачу значимых ценностей в обществе через язык современного искусства.

"Профессионально этим видом искусства занимаюсь уже 6 лет. За это время создал ряд муралов на такие общественно значимые темы, как "Заң мен Тәртіп", "Таза Қазақстан". Особенность этого проекта в том, что эскиз мурала разработан с использованием искусственного интеллекта. Такой подход показывает новые возможности современного искусства, сочетая творчество и технологии. Благодаря этому проект удалось реализовать в кратчайшие сроки. К примеру, вместе с творческой группой я полностью завершил мурал всего за три дня". Ернур Бакберген

Напомним, ранее по инициативе молодежи региона в Жетісу было создано три мурала с целью популяризации основных принципов концепций – "Таза Қазақстан", "Адал Азамат", "Заң мен Тәртіп". Объекты монументальной живописи размещены на стенах многоэтажных жилых домов в районных центрах Каратальского, Коксуского и Сарканского районов.