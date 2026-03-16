Нашел марихуану на пустыре: 19-летнего жителя Экибастуза осудили за наркотики

В Экибастузе суд рассмотрел дело юного горожанина, который, по его словам, нашел сверток с высушенной марихуаной на пустыре и оставил его себе, сообщает Zakon.kz.

В Экибастузском городском суде рассмотрели дело о его уголовном проступке по факту незаконного приобретения и хранения наркотических средств без цели сбыта в небольшом размере. Молодой человек был задержан в состоянии наркотического опьянения.

Как установил суд, в феврале 2026 года молодой человек проходил мимо пустыря в частном секторе. Там он обнаружил на земле бумажный сверток с наркотическим средством – высушенной марихуаной. Он оставил его себе, не намереваясь в дальнейшем его сбывать.

В тот же день его задержали сотрудники полиции. По данным суда, на момент задержания парень находился в состоянии наркотического опьянения, вызванного употреблением каннабиноидов. При нем был найденный сверток, который изъяли.

"Вина подсудимого подтверждена его признательными показаниями, заключениями судебных экспертиз, показаниями свидетелей и другими доказательствами, собранными по делу. Суд признал молодого человека виновным по ч. 2 ст. 296 УК РК и назначил наказание в виде 80 часов общественных работ. Приговор пока не вступил в законную силу", – отмечается в материалах дела.

На заседании суда в рамках профилактических мероприятий "Заң мен тәртіп" присутствовали студенты колледжа. После процесса с ними провели беседу о последствиях противоправного поведения и уголовной ответственности.

На предыдущей неделе сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности (УПН) Департамента полиции (ДП) Алматы была пресечена деятельность преступной группы, организовавшей канал поставки наркотических средств из Жамбылской области в Алматы и Астану.