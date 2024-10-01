Двух подростков зверски избили на пустыре в Экибастузе

В Экибастузе полиция расследует жестокое избиение двух несовершеннолетних, один из которых попал в реанимацию, сообщает Zakon.kz.

О случившемся рассказали родные пострадавшего. Его с другом избили 29 сентября, предположительно, с 18:00 до 19:00 на пустыре недалеко от школы №21, пишет Pavlodarnews.kz.

"Мой племянник был зверски избит. Мы нашли их с другом избитыми, в полусознании в 00:30. Прошу вас помочь в поиске этих преступников, или же, если вы видели подозрительные лица в это время или в этом микрорайоне, отозваться. Сейчас он находится в реанимации", – написала тетя одного из пострадавших.

В управлении образования Павлодарской области рассказали, что оба избитых учатся в колледже Экибастуза.

"29 сентября 2024 года двое несовершеннолетних были доставлены в городскую больницу с различными травмами. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, правоохранительными органами проводятся следственные мероприятия", – прокомментировали в ведомстве.

В полиции сообщили, что по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью начато досудебное расследование. Подозреваемый задержан и доставлен в полицию. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

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