Казахстанцам рассказали, как восстановить диплом при смене фамилии

Фото: gov.kz

Казахстанка поинтересовалась у специалистов пресс-службы НАО "Госкорпорация “Правительство для граждан", какие документы нужны для получения дубликата диплома после смены фамилии. В госкорпорации разъяснили порядок и назвали подтверждающие документы, сообщает Zakon.kz.

Жительница Казахстана обратилась с интересным вопросом к специалистам пресс-службы НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан". Ее интересовало получение дубликата диплома. "У меня изменилась фамилия. Какой документ мне нужно предоставить для восстановления?" – спросила казахстанка. Специалисты уточнили, что необходимо предоставить два документа. "Вам нужно предоставить свидетельство о заключении либо расторжении брака, свидетельство о перемене ФИО либо иной документ, подтверждающий смену ФИО". Пресс-служба НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан" Ранее казахстанцам разъясняли правила регистрации авто при переезде в другой город.

