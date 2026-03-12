Казахстанцам рассказали, как восстановить диплом при смене фамилии
Казахстанка поинтересовалась у специалистов пресс-службы НАО "Госкорпорация “Правительство для граждан", какие документы нужны для получения дубликата диплома после смены фамилии. В госкорпорации разъяснили порядок и назвали подтверждающие документы, сообщает Zakon.kz.
Жительница Казахстана обратилась с интересным вопросом к специалистам пресс-службы НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан".
Ее интересовало получение дубликата диплома.
"У меня изменилась фамилия. Какой документ мне нужно предоставить для восстановления?" – спросила казахстанка.
Специалисты уточнили, что необходимо предоставить два документа.
"Вам нужно предоставить свидетельство о заключении либо расторжении брака, свидетельство о перемене ФИО либо иной документ, подтверждающий смену ФИО".Пресс-служба НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан"
