Советы

Казахстанцам рассказали, как восстановить диплом при смене фамилии

Казахстанка поинтересовалась у специалистов пресс-службы НАО "Госкорпорация “Правительство для граждан", какие документы нужны для получения дубликата диплома после смены фамилии. В госкорпорации разъяснили порядок и назвали подтверждающие документы, сообщает Zakon.kz.

Жительница Казахстана обратилась с интересным вопросом к специалистам пресс-службы НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан".

Ее интересовало получение дубликата диплома.

"У меня изменилась фамилия. Какой документ мне нужно предоставить для восстановления?" – спросила казахстанка.

Специалисты уточнили, что необходимо предоставить два документа.

"Вам нужно предоставить свидетельство о заключении либо расторжении брака, свидетельство о перемене ФИО либо иной документ, подтверждающий смену ФИО".Пресс-служба НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан"

Ранее казахстанцам разъясняли правила регистрации авто при переезде в другой город.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Как казахстанцам сменить фамилию
17:04, 19 февраля 2024
Как казахстанцам сменить фамилию
Казахстанцам объяснили, что делать при смене названия их улицы
12:39, 12 февраля 2026
Казахстанцам объяснили, что делать при смене названия их улицы
В каких случаях казахстанцам можно сменить ФИО
14:40, 15 августа 2024
В каких случаях казахстанцам можно сменить ФИО
