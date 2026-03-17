Общество

В Евросоюзе прокомментировали нелегальную поставку корейских авто в Россию через Казахстан

Фото: freepik
Специальный посланник Европейского союза по санкциям Дэвид О'Салливан 17 марта 2026 года на брифинге в Астане ответил на вопросы касательно поставок автомобилей из Южной Кореи в Россию через Казахстан, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у спецпосланника, грозят ли Казахстану какие-либо санкции за этот нелегальный транзит.

"Конечно же, это решать Южной Корее, потому что Южная Корея входит в коалицию "Большой семерки", которая вводила санкции. Если с их стороны наблюдается нарушение этих требований", – сказал О'Салливан.

По его словам, этот вопрос находится только в юрисдикции Южной Кореи.

Ранее мы писали, что США подготовили новые санкции против России. О том, подпадет ли казахстанская нефть, отправляемая по нефтепроводу "Дружба", под санкции Евросоюза, читайте в материале.

Азамат Сыздыкбаев
