В Евросоюзе прокомментировали нелегальную поставку корейских авто в Россию через Казахстан
Специальный посланник Европейского союза по санкциям Дэвид О'Салливан 17 марта 2026 года на брифинге в Астане ответил на вопросы касательно поставок автомобилей из Южной Кореи в Россию через Казахстан, передает корреспондент Zakon.kz.
Журналисты поинтересовались у спецпосланника, грозят ли Казахстану какие-либо санкции за этот нелегальный транзит.
"Конечно же, это решать Южной Корее, потому что Южная Корея входит в коалицию "Большой семерки", которая вводила санкции. Если с их стороны наблюдается нарушение этих требований", – сказал О'Салливан.
По его словам, этот вопрос находится только в юрисдикции Южной Кореи.
