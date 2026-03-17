#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
486.2
557.82
6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
486.2
557.82
6
Общество

Астана лидирует по бракам, Павлодар – по разводам: неожиданные итоги 2025 года

РАГС (ЗАГС), регистрация брака, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 17:08 Фото: Zakon.kz
В 2025 году в Казахстане зарегистрировали почти 116 тысяч браков, однако число разводов также остается значительным – более 45 тысяч. При этом чаще всего семьи распадаются в первые годы совместной жизни, сообщает Zakon.kz.

Интересные сведения предоставили сегодня, 17 марта 2026 года, в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам.

Так, в 2025 году зарегистрировано 115,9 тыс. браков по стране.

Интересно, но чаще всего в брак вступали в Астане, а также в Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях. Самый низкий уровень зафиксирован в Кызылординской области.

Также отмечено, средний возраст вступления в первый брак был 27,9 года у мужчин и 25,3 года у женщин.

Еще один любопытный факт, что наибольшее число браков в 2025 году заключено в летние месяцы: июнь – 11 848, июль – 12 955, август – 12 418 единиц.

Что касается разводов, их число в 2025 году составило 45,7 тысячи.

Наиболее высокий уровень разводов отмечен в Павлодарской области, а также в Карагандинской и Северо-Казахстанской областях.

Самый низкий уровень отмечен в Туркестанской области.

"По продолжительности брака наибольшая доля разводов (35%) приходится на семьи, прожившие в браке 1-4 года, 24% разводов – среди проживших вместе от 5 до 9 лет, еще 8% развелись в течение года после регистрации брака", – подытожили в Бюро.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 17:08
Свадебный бум 26.02.26: сколько казахстанцев поженились и счастливая ли это дата

Не так давно мы рассказывали, что с 2027 года молодым семьям в Узбекистане, впервые вступившим в брак по достижении обеими сторонами возраста не менее 21 года, государство будет предоставлять дополнительные льготы и другие меры поддержки.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Раскрыта "правда" об отношениях Хамзата Чимаева и экс-чемпиона UFC
17:46, Сегодня
Раскрыта "правда" об отношениях Хамзата Чимаева и экс-чемпиона UFC
Лучший конькобежец страны потерпел сенсационное поражение на чемпионате Казахстана
17:45, Сегодня
Лучший конькобежец страны потерпел сенсационное поражение на чемпионате Казахстана
Экс-россиянка не позволила Кристине Шумековой выиграть чемпионат Казахстана в Астане
17:28, Сегодня
Экс-россиянка не позволила Кристине Шумековой выиграть чемпионат Казахстана в Астане
Кувейт не примет участие в международном турнире в Астане по футболу
17:21, Сегодня
Кувейт не примет участие в международном турнире в Астане по футболу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: