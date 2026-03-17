Астана лидирует по бракам, Павлодар – по разводам: неожиданные итоги 2025 года

В 2025 году в Казахстане зарегистрировали почти 116 тысяч браков, однако число разводов также остается значительным – более 45 тысяч. При этом чаще всего семьи распадаются в первые годы совместной жизни, сообщает Zakon.kz.

Интересные сведения предоставили сегодня, 17 марта 2026 года, в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам.

Так, в 2025 году зарегистрировано 115,9 тыс. браков по стране.

Интересно, но чаще всего в брак вступали в Астане, а также в Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях. Самый низкий уровень зафиксирован в Кызылординской области.

Также отмечено, средний возраст вступления в первый брак был 27,9 года у мужчин и 25,3 года у женщин.

Еще один любопытный факт, что наибольшее число браков в 2025 году заключено в летние месяцы: июнь – 11 848, июль – 12 955, август – 12 418 единиц.

Что касается разводов, их число в 2025 году составило 45,7 тысячи.

Наиболее высокий уровень разводов отмечен в Павлодарской области, а также в Карагандинской и Северо-Казахстанской областях.

Самый низкий уровень отмечен в Туркестанской области.

"По продолжительности брака наибольшая доля разводов (35%) приходится на семьи, прожившие в браке 1-4 года, 24% разводов – среди проживших вместе от 5 до 9 лет, еще 8% развелись в течение года после регистрации брака", – подытожили в Бюро.

Не так давно мы рассказывали, что с 2027 года молодым семьям в Узбекистане, впервые вступившим в брак по достижении обеими сторонами возраста не менее 21 года, государство будет предоставлять дополнительные льготы и другие меры поддержки.