В Казахстане фиксируют завозные случаи малярии
По данным Национального центра общественного здравоохранения, за последние пять лет зарегистрировано 13 случаев, в основном тропической формы. Последний случай выявили в марте 2026 года в Алматы у женщины, вернувшейся из Африки.
Как показали эпидемиологические расследования, заболевшие не проходили химиопрофилактику. Это прием специальных противомалярийных препаратов перед поездкой в страны с высоким риском заражения. Химиопрофилактика позволяет предотвратить развитие заболевания даже при укусе инфицированного комара.
В НЦОЗ предупреждают, что с активным ростом международного туризма и трудовой миграции риск завоза тропических инфекций сохраняется. Особенно опасны страны Африки, Юго-Восточной Азии и некоторые государства Латинской Америки.
Для снижения риска заражения малярией и кишечными паразитозами путешественникам рекомендуется:
- заранее изучать эпидемиологическую ситуацию;
- проходить химиопрофилактику по назначению врача;
- соблюдать правила питания и пить только безопасную воду;
- использовать репелленты и москитные сетки;
- носить закрытую одежду и избегать купания в стоячих водоемах.
При появлении высокой температуры, озноба или слабости после возвращения из-за границы важно немедленно обратиться к врачу и сообщить о совершенной поездке.
Соблюдение этих мер помогает защитить здоровье и предотвратить распространение тропических инфекций в Казахстане.
Ранее мы сообщали, что неизвестный вирус может накрыть мир.