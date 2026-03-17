В Казахстане фиксируют завозные случаи малярии

В Казахстане продолжают фиксироваться завозные случаи малярии, сообщает Zakon.kz.

По данным Национального центра общественного здравоохранения, за последние пять лет зарегистрировано 13 случаев, в основном тропической формы. Последний случай выявили в марте 2026 года в Алматы у женщины, вернувшейся из Африки.

Как показали эпидемиологические расследования, заболевшие не проходили химиопрофилактику. Это прием специальных противомалярийных препаратов перед поездкой в страны с высоким риском заражения. Химиопрофилактика позволяет предотвратить развитие заболевания даже при укусе инфицированного комара.

В НЦОЗ предупреждают, что с активным ростом международного туризма и трудовой миграции риск завоза тропических инфекций сохраняется. Особенно опасны страны Африки, Юго-Восточной Азии и некоторые государства Латинской Америки.

Для снижения риска заражения малярией и кишечными паразитозами путешественникам рекомендуется:

заранее изучать эпидемиологическую ситуацию;

проходить химиопрофилактику по назначению врача;

соблюдать правила питания и пить только безопасную воду;

использовать репелленты и москитные сетки;

носить закрытую одежду и избегать купания в стоячих водоемах.

При появлении высокой температуры, озноба или слабости после возвращения из-за границы важно немедленно обратиться к врачу и сообщить о совершенной поездке.

Соблюдение этих мер помогает защитить здоровье и предотвратить распространение тропических инфекций в Казахстане.

Ранее мы сообщали, что неизвестный вирус может накрыть мир.