Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Очаг завозного случая холеры ликвидировали в Казахстане

очаг завозного случая холеры ликвидировали в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 22:01 Фото: Минздрав РК
Санитарно-эпидемиологическая служба Казахстана заявила об успешной ликвидации очага завозного случая холеры, который зарегистрировали на борту самолета авиакомпании Air Astana на рейсе Дели – Алматы, сообщает Zakon.kz.

По информации Astana TV со ссылкой на Минздрав РК, заболевшая гражданка Кыргызстана успешно прошла лечение и выписана из стационара. Известно, что она отправилась в Бишкек. Кроме того, наблюдение сняли и со всех 154 контактных – ее попутчиков.

Оперативные действия специалистов санитарно-эпидемиологической службы позволили своевременно выявить и локализовать инфекцию, предотвратив распространение холеры внутри страны. Результаты лабораторных исследований контактных лиц – отрицательные, медицинское наблюдение со 154 человек снято, говорится в сообщении ведомства.

Всем, кто планирует поездки в страны с высоким уровнем заболеваемости холерой, такие как некоторые регионы Африки и Азии, включая Индию, Афганистан и Пакистан, Министерство здравоохранения настоятельно советует:

  • пить только кипяченую или бутилированную воду;
  • избегать использования льда для охлаждения напитков;
  • проводить надлежащую термическую обработку продуктов перед употреблением;
  • мыть фрукты и овощи только в кипяченой или бутилированной воде.
  • поддерживать гигиену рук, мыть их с мылом перед каждым приемом пищи и после посещения уборной;
  • купаться только в разрешенных водоемах, избегая попадания воды в рот;
  • при появлении первых признаков заболевания обращаться за медицинской помощью немедленно, избегая самолечения.

Ранее сообщалось, что на борту самолета, прилетевшего из Дели (Индия) в Алматы, выявили женщину с подозрением на холеру.

Читайте также

потоп на аэродроме в Дубае
Из-за потопа на аэродроме Дубая авиакомпании перенесли рейсы в Астану и Алматы
паводки
Санитарные меры усилили на период паводков в Атырауской области
встреча с президентом
Жительница Костаная Токаеву: Когда мы почувствовали поддержку, мы поверили в вас
Елена Беляева
Казахстан Кыргызстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Почему Казахстан столкнулся с беспрецедентными паводками, объяснили ученые
Почему Казахстан столкнулся с беспрецедентными паводками, объяснили ученые
Правила постановки на учет автомобилей и выдачи водительских прав изменили в Казахстане
Правила регистрации автомобилей и выдачи водительских прав изменили в Казахстане
Баян Алагузова нежно обратилась к супругу
Баян Алагузова нежно обратилась к супругу
Критический подъем воды на реке Ишим: жителей Тюменской области экстренно эвакуируют
Приграничный Казахстану город экстренно эвакуируют из-за разлива Ишима
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: