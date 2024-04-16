Очаг завозного случая холеры ликвидировали в Казахстане

Санитарно-эпидемиологическая служба Казахстана заявила об успешной ликвидации очага завозного случая холеры, который зарегистрировали на борту самолета авиакомпании Air Astana на рейсе Дели – Алматы, сообщает Zakon.kz.

По информации Astana TV со ссылкой на Минздрав РК, заболевшая гражданка Кыргызстана успешно прошла лечение и выписана из стационара. Известно, что она отправилась в Бишкек. Кроме того, наблюдение сняли и со всех 154 контактных – ее попутчиков.

Оперативные действия специалистов санитарно-эпидемиологической службы позволили своевременно выявить и локализовать инфекцию, предотвратив распространение холеры внутри страны. Результаты лабораторных исследований контактных лиц – отрицательные, медицинское наблюдение со 154 человек снято, говорится в сообщении ведомства.

Всем, кто планирует поездки в страны с высоким уровнем заболеваемости холерой, такие как некоторые регионы Африки и Азии, включая Индию, Афганистан и Пакистан, Министерство здравоохранения настоятельно советует:

пить только кипяченую или бутилированную воду;

избегать использования льда для охлаждения напитков;

проводить надлежащую термическую обработку продуктов перед употреблением;

мыть фрукты и овощи только в кипяченой или бутилированной воде.

поддерживать гигиену рук, мыть их с мылом перед каждым приемом пищи и после посещения уборной;

купаться только в разрешенных водоемах, избегая попадания воды в рот;

при появлении первых признаков заболевания обращаться за медицинской помощью немедленно, избегая самолечения.

Ранее сообщалось, что на борту самолета, прилетевшего из Дели (Индия) в Алматы, выявили женщину с подозрением на холеру.