Ледовые площадки Алматы приглашают на бесплатное катание, но есть одно условие

Сегодня, 18 марта, в Алматы с 16:00 до 20:00 для жителей и гостей мегаполиса будет организовано бесплатное массовое катание на льду, сообщает Zakon.kz.

Главное условие участия – прийти в национальном костюме, передает пресс-служба городского Управления спорта на своей странице в Instagram. Со слов организаторов, массовое катание на льду в национальных костюмах в Алматы пройдет впервые.

Праздничное мероприятие состоится сразу на нескольких ледовых площадках. В их числе:

"Алматы Арена";

"Халык Арена";

"Олимпик".

"Коньки можно принести с собой или воспользоваться услугой проката на месте", – говорится в праздничном объявлении.

Также в торговых центрах Алматы стартовали праздничные скидки.