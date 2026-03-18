Ледовые площадки Алматы приглашают на бесплатное катание, но есть одно условие
Сегодня, 18 марта, в Алматы с 16:00 до 20:00 для жителей и гостей мегаполиса будет организовано бесплатное массовое катание на льду, сообщает Zakon.kz.
Главное условие участия – прийти в национальном костюме, передает пресс-служба городского Управления спорта на своей странице в Instagram. Со слов организаторов, массовое катание на льду в национальных костюмах в Алматы пройдет впервые.
Праздничное мероприятие состоится сразу на нескольких ледовых площадках. В их числе:
- "Алматы Арена";
- "Халык Арена";
- "Олимпик".
"Коньки можно принести с собой или воспользоваться услугой проката на месте", – говорится в праздничном объявлении.
Также в торговых центрах Алматы стартовали праздничные скидки.
