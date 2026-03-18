#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
479.02
551.11
5.82
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
479.02
551.11
5.82
Общество

Праздничные скидки стартовали в торговых центрах Алматы

Скидки в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 07:15 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматы проходит масштабная праздничная акция Nauryz Sale, приуроченная к празднованию Наурыза, сообщает Zakon.kz.

До 23 марта включительно жители и гости города могут приобрести продукты и товары со скидками от 10 до 30% в крупнейших торгово-развлекательных центрах мегаполиса. Об этом передает пресс-служба городского акимата.

К акции присоединились ведущие торгово-развлекательные центры города. В их числе: Forum Almaty, Globus, Mega Park, Aport East, Almaty Mall, Dostyk Plaza, Moskva, Mart, Sputnik Mall и Maxima.

Помимо выгодных покупок, гостей ожидает насыщенная праздничная программа:

  • тематические ярмарки;
  • концертные выступления;
  • национальные фотозоны;
  • интерактивные площадки;
  • мастер-классы;
  • игры для детей и взрослых.
"Основная часть культурной программы пройдет с 20 по 23 марта, однако праздничная атмосфера в торговых центрах создается уже сейчас", – говорится в сообщении.

Также к Наурызу появятся дополнительные авиарейсы от Air Astana, FlyArystan и SCAT.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Праздничные скидки на продукты до 70%: приятную новость объявили казахстанцам
12:15, 11 марта 2026
Праздничные скидки на продукты до 70%: приятную новость объявили казахстанцам
В Алматы придумали, как создать праздничную атмосферу на дорогах
17:49, 20 марта 2025
В Алматы придумали, как создать праздничную атмосферу на дорогах
41 маршрут изменит схему движения в Алматы
18:02, 19 марта 2024
41 маршрут изменит схему движения в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Настоящий мужик": Майк Тайсон назвал лицо современного бокса
07:50, Сегодня
"Настоящий мужик": Майк Тайсон назвал лицо современного бокса
Бублик раскрыл роль отца в своих успехах: Он сделал из меня игрока топ-50
07:19, Сегодня
Бублик раскрыл роль отца в своих успехах: Он сделал из меня игрока топ-50
Казахстанский хоккеист вновь отличился в матче канадской лиги OHL
06:48, Сегодня
Казахстанский хоккеист вновь отличился в матче канадской лиги OHL
Александр Усик ответил, с кем собирается провести прощальный бой
06:22, Сегодня
Александр Усик ответил, с кем собирается провести прощальный бой
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: