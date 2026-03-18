Праздничные скидки стартовали в торговых центрах Алматы
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматы проходит масштабная праздничная акция Nauryz Sale, приуроченная к празднованию Наурыза, сообщает Zakon.kz.
До 23 марта включительно жители и гости города могут приобрести продукты и товары со скидками от 10 до 30% в крупнейших торгово-развлекательных центрах мегаполиса. Об этом передает пресс-служба городского акимата.
К акции присоединились ведущие торгово-развлекательные центры города. В их числе: Forum Almaty, Globus, Mega Park, Aport East, Almaty Mall, Dostyk Plaza, Moskva, Mart, Sputnik Mall и Maxima.
Помимо выгодных покупок, гостей ожидает насыщенная праздничная программа:
- тематические ярмарки;
- концертные выступления;
- национальные фотозоны;
- интерактивные площадки;
- мастер-классы;
- игры для детей и взрослых.
"Основная часть культурной программы пройдет с 20 по 23 марта, однако праздничная атмосфера в торговых центрах создается уже сейчас", – говорится в сообщении.
Также к Наурызу появятся дополнительные авиарейсы от Air Astana, FlyArystan и SCAT.
