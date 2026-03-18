#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
479.02
551.11
5.82
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Происшествия

В МВД заявили о массовых задержаниях в 11 регионах Казахстана: раскрыты причина и подробности

МВД РК, Министерство внутренних дел РК, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 09:23 Фото: Zakon.kz
Сотрудниками Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана раскрыта транснациональная наркотическая схема, задержаны десятки человек. Об этом сегодня, 18 марта 2026 года, заявили в пресс-службе ведомства, раскрыв некоторые подробности, сообщает Zakon.kz.

Как следует из распространенного в среду релиза, масштабная специальная операция проведена МВД РК во взаимодействии с правоохранительными органами иностранных государств. В ходе нее были применены современные IT-технологии, направленные на пресечение транснациональной схемы вовлечения граждан в наркопреступную деятельность.

Установлено, что организаторы преступной сети, находясь за пределами страны, через интернет-ресурсы, мессенджеры и социальные сети распространяли объявления о "высокооплачиваемой работе".

"Под видом легального трудоустройства граждан фактически вербовали для участия в незаконном обороте наркотиков. Координация преступной деятельности осуществлялась через специально созданные колл-центры, сотрудники которых занимались подбором исполнителей, проводили инструктаж и обеспечивали управление так называемыми наркокурьерами. В результате совместной работы в 11 регионах страны задержаны 40 граждан РК".Пресс-служба МВД РК

Отмечается, что арестованы 11 лиц, непосредственно причастных к осуществлению закладок наркотических средств. Еще 9 человек привлечены к административной ответственности и подвергнуты аресту сроком на 10 суток за употребление наркотиков.

В ходе операции, как уточнили в ведомстве, изъяты синтетические наркотики, компьютерная техника, смартфоны, банковские карты, электронные носители информации и иные вещественные доказательства, представляющие значительный интерес для следствия.

"Проведенные оперативные мероприятия позволили установить организаторов и активных участников преступной схемы. Работа по их установлению, задержанию и привлечению к уголовной ответственности продолжается".Пресс-служба МВД РК

Вместе с тем Министерство внутренних дел Казахстана предупреждает граждан, что "за объявлениями о "быстром и легком заработке" нередко скрываются преступные схемы наркобизнеса".

17 марта 2026 года в МВД заявили о ликвидации семейного наркобизнеса на 10 млн долларов. В результате спецоперации были задержаны отец и сын.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Тайное исчезновение и убийство семьи в Атырауской области: в МВД раскрыли мотив и новые подробности
15:16, 10 марта 2026
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: