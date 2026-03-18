В МВД заявили о массовых задержаниях в 11 регионах Казахстана: раскрыты причина и подробности
Как следует из распространенного в среду релиза, масштабная специальная операция проведена МВД РК во взаимодействии с правоохранительными органами иностранных государств. В ходе нее были применены современные IT-технологии, направленные на пресечение транснациональной схемы вовлечения граждан в наркопреступную деятельность.
Установлено, что организаторы преступной сети, находясь за пределами страны, через интернет-ресурсы, мессенджеры и социальные сети распространяли объявления о "высокооплачиваемой работе".
"Под видом легального трудоустройства граждан фактически вербовали для участия в незаконном обороте наркотиков. Координация преступной деятельности осуществлялась через специально созданные колл-центры, сотрудники которых занимались подбором исполнителей, проводили инструктаж и обеспечивали управление так называемыми наркокурьерами. В результате совместной работы в 11 регионах страны задержаны 40 граждан РК".Пресс-служба МВД РК
Отмечается, что арестованы 11 лиц, непосредственно причастных к осуществлению закладок наркотических средств. Еще 9 человек привлечены к административной ответственности и подвергнуты аресту сроком на 10 суток за употребление наркотиков.
В ходе операции, как уточнили в ведомстве, изъяты синтетические наркотики, компьютерная техника, смартфоны, банковские карты, электронные носители информации и иные вещественные доказательства, представляющие значительный интерес для следствия.
"Проведенные оперативные мероприятия позволили установить организаторов и активных участников преступной схемы. Работа по их установлению, задержанию и привлечению к уголовной ответственности продолжается".Пресс-служба МВД РК
Вместе с тем Министерство внутренних дел Казахстана предупреждает граждан, что "за объявлениями о "быстром и легком заработке" нередко скрываются преступные схемы наркобизнеса".
