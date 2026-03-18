В МВД заявили о массовых задержаниях в 11 регионах Казахстана: раскрыты причина и подробности

Сотрудниками Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана раскрыта транснациональная наркотическая схема, задержаны десятки человек. Об этом сегодня, 18 марта 2026 года, заявили в пресс-службе ведомства, раскрыв некоторые подробности, сообщает Zakon.kz.

Как следует из распространенного в среду релиза, масштабная специальная операция проведена МВД РК во взаимодействии с правоохранительными органами иностранных государств. В ходе нее были применены современные IT-технологии, направленные на пресечение транснациональной схемы вовлечения граждан в наркопреступную деятельность.

Установлено, что организаторы преступной сети, находясь за пределами страны, через интернет-ресурсы, мессенджеры и социальные сети распространяли объявления о "высокооплачиваемой работе".

"Под видом легального трудоустройства граждан фактически вербовали для участия в незаконном обороте наркотиков. Координация преступной деятельности осуществлялась через специально созданные колл-центры, сотрудники которых занимались подбором исполнителей, проводили инструктаж и обеспечивали управление так называемыми наркокурьерами. В результате совместной работы в 11 регионах страны задержаны 40 граждан РК". Пресс-служба МВД РК

Отмечается, что арестованы 11 лиц, непосредственно причастных к осуществлению закладок наркотических средств. Еще 9 человек привлечены к административной ответственности и подвергнуты аресту сроком на 10 суток за употребление наркотиков.

В ходе операции, как уточнили в ведомстве, изъяты синтетические наркотики, компьютерная техника, смартфоны, банковские карты, электронные носители информации и иные вещественные доказательства, представляющие значительный интерес для следствия.

"Проведенные оперативные мероприятия позволили установить организаторов и активных участников преступной схемы. Работа по их установлению, задержанию и привлечению к уголовной ответственности продолжается". Пресс-служба МВД РК

Вместе с тем Министерство внутренних дел Казахстана предупреждает граждан, что "за объявлениями о "быстром и легком заработке" нередко скрываются преступные схемы наркобизнеса".

