Общество

Кто возвращается в Казахстан и кому дают до 7 млн тенге на жилье

Фото: Zakon.kz
С начала 2026 года в Казахстан вернулись более 3,3 тысячи этнических казахов, получивших статус кандаса. Государство продолжает поддерживать переселенцев – им предоставляют субсидии на переезд, жилье и работу, а также предлагают до 7 млн тенге на покупку недвижимости, сообщает Zakon.kz.

Всего с 1991 года в страну вернулись 1 млн 168,2 тыс. этнических казахов.

"Почти половина кандасов (47,8%), прибывших в Казахстан с начала года, являются выходцами из КНР, 43,6% – из Узбекистана, 2,7% – из Туркменистана, 2% – из России, 2,2% – из Монголии и 1,7 – из других стран", – говорится в опубликованном заявлении Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) за 18 марта 2026 года.

Большинство прибывших кандасов в 2026 году – люди трудоспособного возраста (58,1%), доля несовершеннолетних составляет 33,1%, пенсионеров – 8,8%.

Также отмечено, что прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики.

Для расселения кандасов изначально определены следующие трудодефицитные регионы: Акмолинская, Костанайская, Павлодарская, Атырауская, Западно, Восточно- и Северо-Казахстанская области, область Абай.

Стоит отметить, что кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии:

  • на переезд – единовременно в размере 70 МРП (302,8 тыс. тг) на главу и каждого члена семьи;
  • на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 64,9 до 129,8 тыс. тг).

Также внедрен сертификат экономической мобильности для покупки жилья на безвозмездной основе в размере 1 625 МРП или 7 млн тенге на семью.

Немного ранее в МТСЗН рассказывали, что с начала 2026 года мерами содействия занятости в Казахстане охвачено 46,9 тыс. человек, из них 39,9 тыс. уже трудоустроены.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Казахстан принял 1,1 млн этнических казахов с 1991 года
10:02, 25 ноября 2024
Казахстан принял 1,1 млн этнических казахов с 1991 года
Более 18 тысяч кандасов приехали в Казахстан в 2024 году
04:59, 25 декабря 2024
Более 18 тысяч кандасов приехали в Казахстан в 2024 году
Кандасам предоставляют субсидии до 4,56 млн тенге: кто и откуда возвращается на родину
10:06, 18 ноября 2025
Кандасам предоставляют субсидии до 4,56 млн тенге: кто и откуда возвращается на родину
Последние
Популярные
Читайте также
Главный тренер "Астаны" прокомментировал финансовые проблемы команды
09:26, Сегодня
Главный тренер "Астаны" прокомментировал финансовые проблемы команды
КФФ назначила судей на матчи третьего тура КПЛ
09:06, Сегодня
КФФ назначила судей на матчи третьего тура КПЛ
Два лидера "Кайрата" покинут команду и уедут в Финляндию
08:46, Сегодня
Два лидера "Кайрата" покинут команду и уедут в Финляндию
В Черногории проходит престижный турнир по боксу с участием казахстанцев
08:15, Сегодня
В Черногории проходит престижный турнир по боксу с участием казахстанцев
