Кто возвращается в Казахстан и кому дают до 7 млн тенге на жилье

С начала 2026 года в Казахстан вернулись более 3,3 тысячи этнических казахов, получивших статус кандаса. Государство продолжает поддерживать переселенцев – им предоставляют субсидии на переезд, жилье и работу, а также предлагают до 7 млн тенге на покупку недвижимости, сообщает Zakon.kz.

Всего с 1991 года в страну вернулись 1 млн 168,2 тыс. этнических казахов.

"Почти половина кандасов (47,8%), прибывших в Казахстан с начала года, являются выходцами из КНР, 43,6% – из Узбекистана, 2,7% – из Туркменистана, 2% – из России, 2,2% – из Монголии и 1,7 – из других стран", – говорится в опубликованном заявлении Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) за 18 марта 2026 года.

Большинство прибывших кандасов в 2026 году – люди трудоспособного возраста (58,1%), доля несовершеннолетних составляет 33,1%, пенсионеров – 8,8%.

Также отмечено, что прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики.

Для расселения кандасов изначально определены следующие трудодефицитные регионы: Акмолинская, Костанайская, Павлодарская, Атырауская, Западно, Восточно- и Северо-Казахстанская области, область Абай.

Стоит отметить, что кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии:

на переезд – единовременно в размере 70 МРП (302,8 тыс. тг) на главу и каждого члена семьи;

на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 64,9 до 129,8 тыс. тг).

Также внедрен сертификат экономической мобильности для покупки жилья на безвозмездной основе в размере 1 625 МРП или 7 млн тенге на семью.

Немного ранее в МТСЗН рассказывали, что с начала 2026 года мерами содействия занятости в Казахстане охвачено 46,9 тыс. человек, из них 39,9 тыс. уже трудоустроены.

