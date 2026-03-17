#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
486.2
557.82
6
События

В Казахстане раздадут 9 тысяч грантов до 1,7 млн тенге на бизнес

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 09:26 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
С начала 2026 года мерами содействия занятости в Казахстане охвачено 46,9 тыс. человек, из них 39,9 тыс. уже трудоустроены. Такими данными с Zakon.kz поделились в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН).

Так, по данным ведомства за 17 марта 2026 года, на субсидируемые рабочие места трудоустроено 20,3 тыс. человек, из них:

  • на социальные рабочие места – 1,6 тыс. чел.;
  • на молодежную практику – 894 чел.;
  • на общественные работы – 16,5 тыс. чел.;
  • в рамках проекта "Серебряный возраст" – 1,2 тыс. чел.

Примечательно, что для реализации новых бизнес-инициатив гражданам, относящимся к социально уязвимым категориям населения, запланировано выдать 9 тыс. грантов в размере до 400 МРП (1 730 000 тенге).

Также есть дополнение, что онлайн-обучением по востребованным навыкам на рынке труда охвачено 13,2 тыс. безработных, из них 9,8 тыс. завершили обучение и получили сертификаты.

"Обучением основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес" охвачено 6,9 тыс. человек, из них завершили и получили сертификаты 2,7 тыс. человек", – добавили в МТСЗН.

Еще специалисты планируют на профессиональное обучение направить 10 тыс. человек.

"Трудоустройство граждан осуществляется по нескольким направлениям и подтверждается перечислением за них обязательных пенсионных взносов". Пресс-служба МТСЗН РК

Днем ранее эксперты одной из платформ для поиска работы и подбора персонала в Казахстане рассказали, где легче найти работу в стране, и назвали город-лидер по вакансиям.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
