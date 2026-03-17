В Казахстане раздадут 9 тысяч грантов до 1,7 млн тенге на бизнес
Так, по данным ведомства за 17 марта 2026 года, на субсидируемые рабочие места трудоустроено 20,3 тыс. человек, из них:
- на социальные рабочие места – 1,6 тыс. чел.;
- на молодежную практику – 894 чел.;
- на общественные работы – 16,5 тыс. чел.;
- в рамках проекта "Серебряный возраст" – 1,2 тыс. чел.
Примечательно, что для реализации новых бизнес-инициатив гражданам, относящимся к социально уязвимым категориям населения, запланировано выдать 9 тыс. грантов в размере до 400 МРП (1 730 000 тенге).
Также есть дополнение, что онлайн-обучением по востребованным навыкам на рынке труда охвачено 13,2 тыс. безработных, из них 9,8 тыс. завершили обучение и получили сертификаты.
"Обучением основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес" охвачено 6,9 тыс. человек, из них завершили и получили сертификаты 2,7 тыс. человек", – добавили в МТСЗН.
Еще специалисты планируют на профессиональное обучение направить 10 тыс. человек.
"Трудоустройство граждан осуществляется по нескольким направлениям и подтверждается перечислением за них обязательных пенсионных взносов". Пресс-служба МТСЗН РК
Днем ранее эксперты одной из платформ для поиска работы и подбора персонала в Казахстане рассказали, где легче найти работу в стране, и назвали город-лидер по вакансиям.