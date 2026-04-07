#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
466.33
538.47
5.9
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
466.33
538.47
5.9
Финансы

Вырастут ли цены на жилье в Казахстане в этом году – мнения экспертов

Еще недавно вопрос покупки жилья зависел в основном от доходов семьи и ставок по ипотеке. В 2026 году эта логика начала ломаться: добавились налоговые и законодательные изменения. Как эти факторы повлияют на стоимость недвижимости, выяснял Zakon.kz.

Ждать или покупать – вот в чем вопрос

Девелопер и эксперт по строительству и реновации Диляра Сейтнурова считает, что рынок вошел в фазу, где откладывание покупки уже критично. По ее оценке, дело не в настроениях или "ощущении рынка", а в конкретных изменениях, которые одновременно начали влиять на себестоимость жилья и объем предложения.

Речь идет о двух изменениях. С января 2026 года на новые проекты распространяется НДС 16%, а с июля вступает в силу Строительный кодекс с более жесткими требованиями к качеству и гарантиям. В совокупности эти факторы, по ее словам, формируют ценовое давление, которое уже началось, но пока не полностью проявилось в ценах.

Как новые правила "вшиваются" в цену

НДС распространяется на проекты, начатые после 1 января 2026 года, и напрямую увеличивает себестоимость строительства. Это не разовый платеж, а постоянная составляющая цены, которую девелопер закладывает в стоимость квадратного метра.

Второй элемент – новые требования к гарантиям. Увеличение срока ответственности застройщика с 2 до 5 лет, а по ключевым конструкциям – до 10 лет означает дополнительные расходы на страхование, резервы и контроль качества. Формально это повышает защищенность покупателя, но экономически ведет к удорожанию продукта.

"Застройщик не благотворитель: стоимость этих гарантий – резервы, страхование, юридическое сопровождение дефектов – все это уйдет в цену квадратного метра".Диляра Сейтнурова

Третий фактор – ограничения на корректировку проектов детальной планировки. Более жесткие правила снижают гибкость запуска новых объектов и в перспективе сокращают предложение на рынке.

В такой конфигурации, по оценке Сейтнуровой, складывается совокупный эффект: рост себестоимости и одновременное сжатие предложения.

"Мой консервативный расчет по первичному рынку к IV кварталу 2026 года: плюс 15-20% к нынешним ценам по классам "эконом" и "комфорт".Диляра Сейтнурова

Не все эксперты ждут скачка цен

В то же время на рынке есть и более сдержанные оценки. Вице-президент Саморегулируемой ассоциации риэлторов Казахстана Елена Грива считает, что новые требования действительно приведут к росту цен, однако этот рост будет умеренным и неравномерным.

По ее словам, застройщики заложат в стоимость жилья дополнительные расходы, связанные с гарантийными обязательствами и потенциальными ремонтами.

"В премиум-сегменте цена вырастет больше, потому что покупатели этого уровня более требовательны к гарантиям и прочим условиям покупки. В бюджетном классе недвижимости цена будет сдерживаться конкуренцией и финансовой возможностью покупателя".Елена Грива

Власти: цены на жилье определяет рынок

При этом в правительстве влияние налоговых и законодательных изменений на рынок оценивают иначе. Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин заявил, что в ближайшей перспективе налоговые изменения не станут причиной роста цен на жилье.

Он также подчеркнул, что НДС будет распространяться только на проекты, строительство которых начнется с 1 января 2026 года.

"Что такое строительство? Это нужно выкопать котлован, забить сваи, возвести коробку – минимум год уйдет. Поэтому НДС на квартиры, которые будут продаваться, начнет действовать лишь в 2027-2028 годах".Азамат Амрин.

Что касается ипотечных ставок, по его словам, они также будут определяться рыночными условиями, а банки продолжат самостоятельно формировать свои предложения.

Каждый выбирает свою стратегию

Ситуация на рынке недвижимости Казахстана в 2026 году напоминает перетягивание каната. С одной стороны, новые требования Строительного кодекса и увеличение налогов должны толкать себестоимость квадратного метра вверх. Но по факту мы видим, что в начале года индекс цен на жилье оказался на отметке 2,7%.

С другой стороны, реальная покупательная способность населения обязательно выступит естественным ограничителем, и, если прогнозы о росте цен на 15-20% оправдаются, рынок может столкнуться со стагнацией спроса.

Ясно и другое: на проекты, начатые до 2026 года, еще не распространяется новый налоговый режим, что создает временное окно возможностей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: