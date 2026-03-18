Общество

Все казахстанские студенты будут изучать нормы новой Конституции

Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 10:27 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек 18 марта 2026 года на заседании правительства сообщил, что положения новой Конституции включат во все образовательные программы, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что нормы новой Конституции являются основной идеологической платформой в развитии государства и формировании архитектуры будущего.

"Поэтому положения новой Конституции будут включены в содержание всех образовательных программ высшего образования. В рамках специальных общеобразовательных дисциплин будет внедрен Модуль социально-политических знаний", – сказал Нурбек.

Министр заверил, что соответствующая работа уже начата, за основу взято указанное методическое пособие.

"Это позволит системно закрепить у наших студентов знания о конституционных ценностях и принципах государственного устройства, усилить правовое просвещение молодежи, сформировать высокий уровень гражданской ответственности", – добавил Нурбек.

Ранее мы писали, что новая Конституция РК вступит в силу 1 июля 2026 года.

Азамат Сыздыкбаев
Казахстан упростит въезд и трудоустройство иностранных студентов
12:40, 09 сентября 2025
Казахстан упростит въезд и трудоустройство иностранных студентов
Новая Конституция закладывает фундаментальные постулаты единства и справедливости, закона и порядка – Бектенов
09:19, Сегодня
Новая Конституция закладывает фундаментальные постулаты единства и справедливости, закона и порядка – Бектенов
Глава Миннауки прокомментировал скандал с подглядывающим студентом в Назарбаев Университете
13:23, 11 марта 2025
Глава Миннауки прокомментировал скандал с подглядывающим студентом в Назарбаев Университете
Пострадавший от казахского боксёра топовый узбекский боец сразится за титул
10:58, Сегодня
Пострадавший от казахского боксёра топовый узбекский боец сразится за титул
Экс-нападающий "Астаны" перешел в "Шахтёр"
10:26, Сегодня
Экс-нападающий "Астаны" перешел в "Шахтёр"
Началась продажа билетов на турнир от FIFA в Астане с участием сборной Казахстана
10:08, Сегодня
Началась продажа билетов на турнир от FIFA в Астане с участием сборной Казахстана
Казахстанский хоккеист блеснул в матче заокеанской лиги
09:40, Сегодня
Казахстанский хоккеист блеснул в матче заокеанской лиги
