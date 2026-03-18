Все казахстанские студенты будут изучать нормы новой Конституции

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек 18 марта 2026 года на заседании правительства сообщил, что положения новой Конституции включат во все образовательные программы, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что нормы новой Конституции являются основной идеологической платформой в развитии государства и формировании архитектуры будущего. "Поэтому положения новой Конституции будут включены в содержание всех образовательных программ высшего образования. В рамках специальных общеобразовательных дисциплин будет внедрен Модуль социально-политических знаний", – сказал Нурбек. Министр заверил, что соответствующая работа уже начата, за основу взято указанное методическое пособие. "Это позволит системно закрепить у наших студентов знания о конституционных ценностях и принципах государственного устройства, усилить правовое просвещение молодежи, сформировать высокий уровень гражданской ответственности", – добавил Нурбек. Ранее мы писали, что новая Конституция РК вступит в силу 1 июля 2026 года.

