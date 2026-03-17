Право

Новая Конституция РК вступит в силу 1 июля 2026 года

Фото: Zakon.kz
День 15 марта, когда на общенациональном референдуме была принята новая Конституция РК, станет государственным праздником – Днем Конституции. Однако сама Конституция вступит в силу 1 июля 2026 года. Тогда же прекратит действие Конституция 1995 года, уточняет Zakon.kz.

Новая Конституция РК была принята на референдуме, как того и требует Конституционный закон РК "О национальном референдуме" (пп. 1) статьи 2). Председатель Центральной комиссии референдума (ЦКР) озвучил на брифинге итоги – 73,12% участвовавших от имеющих право голоса, из них – 87,15% высказались "за" принятие новой Конституции (подробнее можно узнать в статье).

Напомним условия, которые содержатся в пунктах 2 и 3 статьи 31 КЗРК "О национальном референдуме":

"Референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме. Решение по вопросу, вынесенному на референдум, считается принятым, если в результате голосования за его положительное решение проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании".

Есть важный нюанс: если предметом референдума являются изменения и дополнения в Конституцию, требуется, чтобы такой результат был зафиксирован не менее чем в двух третях областей, городов республиканского значения и столицы.

Цифры ЦКР выразительны: Конституция принята народом Казахстана. При этом действовать она начнет не сразу, как, возможно, думают некоторые нетерпеливые граждане. Порядок таков.

Действительно, по общему правилу, приведенному в КЗРК "О национальном референдуме" (статья 34), принятые на референдуме решения вступают в силу со дня опубликования официального сообщения об итогах референдума. Но лишь в том случае, если в самой Конституции или других документах не установлен другой срок.

А такой срок установлен – в пункте 1 статьи 94 новой Конституции:

"Конституция РК, принятая на республиканском референдуме, вступает в силу с 1 июля 2026 года с одновременным прекращением действия ранее принятой Конституции РК".

Подчеркнем, ранее принятая (в 1995 году) Конституция – та, что действует сейчас и будет действовать (внимание!) до 1 июля 2026 года, когда ее и сменит новая Конституция, принятая на референдуме 15 марта.

В завершение – еще немного о датах. Сейчас государственный праздник День Конституции РК отмечается (согласно статье 3 Закона РК "О праздниках") 30 августа.

Но, как следует из пункта 2 статьи 94 новой Конституции, дату поменяют, как только документ вступит в силу:

"День принятия Конституции на республиканском референдуме объявляется государственным праздником – Днем Конституции РК".

А значит, начиная с 1 июля 2026 года День Конституции страна будет праздновать ежегодно 15 марта. Напомним (в соответствии со статьей 5 Закона РК "О праздниках"), дни, в которые отмечаются национальные и государственные праздники, признаются праздничными днями, которые в свою очередь являются нерабочими.

Фото Андрей Губенко
Андрей Губенко
Читайте также
"Леон", "Матильда", "Леди Баг" и "Бамблби" проголосовали на референдуме-2026
16:06, 15 марта 2026
"Леон", "Матильда", "Леди Баг" и "Бамблби" проголосовали на референдуме-2026
Назарбаев сделал свой выбор на референдуме по проекту новой Конституции Казахстана
11:43, 15 марта 2026
Назарбаев сделал свой выбор на референдуме по проекту новой Конституции Казахстана
Референдум по новой Конституции состоится 15 марта 2026 года – указ Токаева
18:01, 11 февраля 2026
Референдум по новой Конституции состоится 15 марта 2026 года – указ Токаева
Последние
Популярные
Читайте также
Арман Царукян сделал жёсткое заявление в адрес чемпиона UFC
13:21, Сегодня
Арман Царукян сделал жёсткое заявление в адрес чемпиона UFC
Казахстанскому клубу Виктора Мозеса грозят большие неприятности
12:56, Сегодня
Казахстанскому клубу Виктора Мозеса грозят большие неприятности
Бойцы UFC узнали неожиданные новости о турнире в Белом доме
12:42, Сегодня
Бойцы UFC узнали неожиданные новости о турнире в Белом доме
МОК заплатил десятки миллионов элитным казахстанским спортсменам
12:10, Сегодня
МОК заплатил десятки миллионов элитным казахстанским спортсменам
