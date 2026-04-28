Общество

100 тысяч казахстанских студентов обучаются ИИ-предпринимательству

Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2026 13:59 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек 28 апреля 2026 года на заседании правительства рассказал о реализации программы AI-Sana, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что программа по углубленному изучению искусственного интеллекта запущена по поручению главы государства.

"С 15 апреля 2026 года при поддержке фонда "Қазақстан халқына" запущен второй этап программы. 100 тысяч студентов проходят обучение ИИ-предпринимательству по программе, разработанной членом Совета по искусственному интеллекту Полом Кимом. На последующих этапах ключевой задачей является формирование не менее 1,5 тысячи инновационных проектов с их дальнейшей акселерацией в экосистеме Astana Hub", – отметил Нурбек.

Как сообщили в ведомстве, в рамках I этапа программы AI-Sana обучающиеся на курсах базовых навыков искусственного интеллекта уже получили более 673 тысяч сертификатов.

Ранее мы писали, что искусственный интеллект поможет казахстанцам открывать бизнес с умом.

Азамат Сыздыкбаев
