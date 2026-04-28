100 тысяч казахстанских студентов обучаются ИИ-предпринимательству

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек 28 апреля 2026 года на заседании правительства рассказал о реализации программы AI-Sana, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что программа по углубленному изучению искусственного интеллекта запущена по поручению главы государства.

"С 15 апреля 2026 года при поддержке фонда "Қазақстан халқына" запущен второй этап программы. 100 тысяч студентов проходят обучение ИИ-предпринимательству по программе, разработанной членом Совета по искусственному интеллекту Полом Кимом. На последующих этапах ключевой задачей является формирование не менее 1,5 тысячи инновационных проектов с их дальнейшей акселерацией в экосистеме Astana Hub", – отметил Нурбек.

Как сообщили в ведомстве, в рамках I этапа программы AI-Sana обучающиеся на курсах базовых навыков искусственного интеллекта уже получили более 673 тысяч сертификатов.

