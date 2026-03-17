Общество

Токаев анонсировал первую в истории страны административную амнистию

принятие новой Конституции, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 14:39 Фото: akorda.kz
17 марта на торжественном мероприятии, посвященном принятию Конституции, Касым-Жомарт Токаев заявил, что народная Конституция – это по сути стратегический мандат доверия и новый общественный договор, устремленный к долгосрочным целям и горизонтам прогресса, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим он заявил, что страна вступает в качественно новый этап своего развития.

"Следовательно, предстоит перезагрузка взаимоотношений государства и граждан. В прошлом году, как вы знаете, состоялась уголовная амнистия, сейчас мы можем провести дополнительную амнистию по ряду уголовных и административных правонарушений, не представлявших угрозы безопасности граждан и государства. Хочу отметить, что административная амнистия станет первой в истории нашей страны. Прошу Парламент принять соответствующий закон до конца текущей сессии", – сказал президент.

Это, по его словам, важный шаг на пути утверждения в обществе гуманистических идеалов и прогрессивных ценностей Основного закона.


"Новая Конституция – яркий символ единства и солидарности нашего народа. В ее статьях отражены мечты и чаяния каждого из нас, надежда и вера в светлое будущее наших детей и внуков. Основной закон станет настольной книгой для всех истинных патриотов нашего Отечества. Новая Конституция Казахстана – это прочная, незыблемая платформа для восхождения нашей нации к вершинам мировой цивилизации. В этом у меня и, полагаю, у вас сомнений нет", – заключил Токаев.

Сегодня, 17 марта, президент подписал указ о реализации новой Конституции.

