Кто не сможет рассчитывать на амнистию: новые положения разъяснили в МВД

Министр внутренних дел Ержан Саденов 18 марта 2026 года на заседании правительства разъяснил новые положения об амнистии, передает корреспондент Zakon.kz.

Предполагается, что она будет применена к лицам, совершившим отдельные уголовные и административные правонарушения, не представляющие угрозу безопасности граждан и государства.

"Под нее не попадут лица, совершившие опасные преступления, в том числе террористического, экстремистского и коррупционного характера, против половой неприкосновенности несовершеннолетних и пытки, а также рецидивисты и разыскиваемые лица", – сказал Саденов.

Кроме того, напомнил глава МВД, в рамках административной амнистии планируется рассмотреть вопрос полного либо частичного списания неисполненных штрафов физическим лицам.

"Категории таких лиц, размеры и порядок списания штрафов будут детально проработаны уполномоченным органом при подготовке законопроекта", – добавил Саденов.

Ранее МВД и Минюст получили поручения по проведению административной амнистии.