Общество

Применять видеоаналитику начнут полицейские Казахстана

Центр оперативного управления департамента полиции, центр оперативного управления ДП, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, правонарушители, телефон полиции, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 11:14 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр внутренних дел Ержан Саденов 18 марта 2026 года на заседании правительства поделился планами по цифровизации и внедрению ИИ в сферу обеспечения правопорядка, передает корреспондент Zakon.kz.

В числе основных проектов – запуск национальной системы видеомониторинга.

"Кроме того, в планах техническая модернизация дежурных частей вплоть до районов, применение видеоаналитики, развитие сфер обеспечения дорожной безопасности и миграционного контроля, повышение доступности и качества государственных услуг", – сказал Саденов.

Отдельно министр остановился на совершенствовании правовых актов для эффективной реализации Конституции.

"Будут внесены поправки в законы о правоохранительной службе; беженцах; дактилоскопической и геномной регистрации; фельдъегерской связи; госконтроле за оборотом оружия. Кроме того, будут приняты меры в сфере миграции – введение административной ответственности за непрекращение иностранного гражданства; определение гражданства детей, рожденных за пределами Казахстана", – добавил Саденов.

Ранее мы писали, что в Казахстане появится национальная система видеомониторинга с ИИ. О новых положениях по амнистии читайте в материале.

Азамат Сыздыкбаев
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: