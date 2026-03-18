Применять видеоаналитику начнут полицейские Казахстана

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Министр внутренних дел Ержан Саденов 18 марта 2026 года на заседании правительства поделился планами по цифровизации и внедрению ИИ в сферу обеспечения правопорядка, передает корреспондент Zakon.kz.

В числе основных проектов – запуск национальной системы видеомониторинга. "Кроме того, в планах техническая модернизация дежурных частей вплоть до районов, применение видеоаналитики, развитие сфер обеспечения дорожной безопасности и миграционного контроля, повышение доступности и качества государственных услуг", – сказал Саденов. Отдельно министр остановился на совершенствовании правовых актов для эффективной реализации Конституции. "Будут внесены поправки в законы о правоохранительной службе; беженцах; дактилоскопической и геномной регистрации; фельдъегерской связи; госконтроле за оборотом оружия. Кроме того, будут приняты меры в сфере миграции – введение административной ответственности за непрекращение иностранного гражданства; определение гражданства детей, рожденных за пределами Казахстана", – добавил Саденов. Ранее мы писали, что в Казахстане появится национальная система видеомониторинга с ИИ. О новых положениях по амнистии читайте в материале.

