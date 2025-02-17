Глава МВД Казахстана поддержал идею депутатов об амнистии, но заявил о рисках

Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов поддержал идею депутатов об амнистии осужденных женщин, но предупредил об определенных рисках, сообщает Zakon.kz.

29 января депутат Мажилиса Каракат Абден на пленарном заседании палаты в своем запросе на имя главы МВД напомнила, что в 2025 году Казахстан отмечает 30-летие Конституции, а также предложила "рассмотреть возможность предоставления амнистии осужденным женщинам, если их преступления не были связаны с насилием и не представляют опасности для общества". По ее данным, в заключении находятся 2336 женщин, половина из которых – матери, в том числе 250 многодетных матерей.

Применить амнистию она предложила к:

женщинам, осужденным за преступления, не связанные с насилием;

беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей;

многодетным женщинам;

женщинам, впервые осужденным;

женщинам пожилого возраста (старше 60 лет).

Рассмотрев депзапрос о возможности применения амнистии к осужденным женщинам, Ержан Саденов заявил:

"Предложение о применении подобного акта амнистии концептуально поддерживается. На сегодняшний день 6399 женщин отбывают наказания за совершение уголовных правонарушений, из них 2692 – содержатся в местах лишения свободы и 3707 – находятся под пробационным контролем (СП). В соответствии со ст. 78 Уголовного кодекса РК, 1220 женщин (ИУ-157, СП-1064), осужденных за преступления небольшой и средней тяжести, могут быть освобождены от отбывания наказания".

По данным главы МВД, за преступления, не связанные с насилием, осуждены 2002 женщины, из которых 1766 впервые, а 150 совершили преступления небольшой и средней тяжести.

"В свою очередь совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления – 5055 женщинам (ИУ-2535, СП-2520) возможно сократить сроки наказания". Ержан Саденов

При рассмотрении амнистии министр предложил наряду с тяжестью совершенного преступления дополнительно учитывать социальное положение осужденных:

29 женщин с инвалидностью (I группа – 3, II группа – 3, III группа – 15);

243 женщины старше 60 лет (ИУ-152, СП-91);

13 беременных женщин;

58 женщин с малолетними детьми (до трех лет);

226 многодетных матерей.

"Необходимо предусмотреть смягчение наказания для женщин, имеющих непогашенные иски (3910), путем замены лишения свободы на более мягкий вид наказания". Ержан Саденов

Однако, как отметил глава МВД, следует учитывать требования ст. 14 Конституции РК, согласно которой все равны перед законом и судом. Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам пола.

"Количество осужденных мужчин, подпадающих под категорию социально уязвимых лиц, составляет 920 человек (лица с I и II группой инвалидностью, приравненные к участникам ВОВ, воспитывающие детей-инвалидов, пенсионеры, неполные семьи)". Ержан Саденов

Между тем, по словам министра, вопрос об освобождении впервые осужденных и совершивших ненасильственные преступления требует дальнейшего анализа, с учетом защиты прав потерпевших.

"Таким образом, освобождение более чем 2 тыс. осужденных может привести к экономии бюджета до 5,8 млн тенге в день (общие затраты на одного осужденного в день – 2900 тенге, соответственно, 2,1 млрд тенге в год). Данная мера будет являться демонстрацией принципов гуманизма, поддержки социальной политики государства, адаптации женщин, поспособствует укреплению их семейных ценностей и соблюдению прав детей, а также оптимизации государственных расходов и улучшению условий содержания осужденных в учреждениях УИС за счет снижения нагрузки отбывающих в учреждениях УИС". Ержан Саденов

Вместе с тем глава МВД подчеркнул, что возможны риски – протестные настроения среди граждан, пострадавших от преступлений, и вероятность повторных правонарушений среди амнистированных.