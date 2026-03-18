Президенты стран Центральной Азии примут новую декларацию в сфере экологии

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев 18 марта 2026 года на заседании правительства анонсировал принятие новой совместной декларации глав государств Центральной Азии, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, это обеспечит запуск новых экологических проектов и инициатив.

"В целях обсуждения приоритетных экологических и климатических вопросов Центральной Азии при партнерстве с Организацией объединенных наций планируется проведение Регионального экологического саммита, по итогам которого ожидается принятие Совместной декларации глав государств Центральной Азии о региональном сотрудничестве в области экологии", – сказал Нысанбаев.

Он также напомнил, что, согласно принятым обязательствам, ведется работа по сокращению выбросов парниковых газов, развитию возобновляемых источников энергии.

"Так, к примеру, утвержден Обновленный национальный вклад в глобальное реагирование на изменение климата, в рамках которого предусмотрено сокращение выбросов парниковых газов на 17% к 2035 году от уровня 1990 года", – добавил министр.

