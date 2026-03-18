Общество

До 33 млн га расширят площадь особо охраняемых территорий в Казахстане

Фото: pexels
Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев 18 марта 2026 года на заседании правительства рассказал об основных изменениях, запланированных в рамках реализации новой Конституции, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в этой связи министерством принята Концепция сохранения и устойчивого использования биоразнообразия до 2035 года, которая предусматривает достижение стратегических целей.

"Среди них доведение площади особо охраняемых природных территорий до 33,2 млн га и доведение покрытой лесом площади до 14,7 млн га путем посадки лесных культур на территории государственного лесного фонда на площади 80 тысяч га и на осушенном дне Аральского моря 20 тысяч гектар ежегодно", – сказал Нысанбаев.

Министр подчеркнул, что реализация задачи по посадке 2 млрд деревьев, из которых уже высажено 1 млрд 648,4 млн на площади 1 млн 74 тысяч гектаров, не ограничится этим количеством. По его словам, работа будет продолжена в рамках реализации указанной Концепции.

Ранее мы писали, что новая Конституция РК вступит в силу 1 июля 2026 года.

Азамат Сыздыкбаев
