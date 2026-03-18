Где встретить Наурыз в Алматы: основные площадки и праздничная программа

В Алматы с 21 по 23 марта пройдут масштабные праздничные мероприятия в честь Наурыза: концерты, выставки, ярмарки и интерактивные зоны откроются на площадях Астана и Абая, пешеходной части Жібек Жолы и улице Панфилова, сообщает Zakon.kz.

Локации по районам 21 марта:

Алатауский – ALMATY ARENA (11:00-16:30)

Алмалинский – парк им. М. Ганди (12:00-16:00)

Ауэзовский – побережье озера Сайран (11:00-16:30)

Бостандыкский – парк Первого Президента (21-22 марта, 13:00-16:00)

Жетысуский – Алматинский ипподром (11:00-17:00)

Медеуский – улица Пушкина (11:00-15:00)

Турксибский – парк им. С. Сейфуллина (10:00-16:00)

Наурызбайский – школа №221 (11:00-16:30)

Программа праздника

21 марта

Главная сцена на площади Астана: с 11:00 до 22:00 пройдут концерты, театральные постановки, выставки и интерактивные зоны.

Вечером состоится концерт с участием отечественных звезд: Медеу Арынбаев, Сәкен Майғазиев, Нұржан Керменбаев, Ернар Айдар, популярные группы "Дос-Мұқасан", "Ұлытау", "KешYOU" и другие. Специальный гость – азербайджанская певица Роза Зергерли.

На площади будут установлены шесть тематических юрт:

"Ұлы дала әуені" – экспозиции музыкальных инструментов выдающихся казахских композиторов.

Робо-юрта с интерактивными роботами и моделями ракет.

DIGITAL 360 КӨРІНІС с LED-экранами, имитирующими природу Алматы и Шымбулака.

Археологическая юрта "Сақ мұрасы" – выставка реконструкций сакского наследия.

Юрта этно-дизайна "Дәстүр коды" – работы мастеров вышивки и ювелиров.

Юрта национальной культуры "Мұра" – театрализованные постановки и поэзия.

Площадь Абая в этот день станет центром культурных, спортивных и развлекательных активностей с концертами Айгүл Үлкенбаевой, группы "Arkaiym", квартетов "Il canto", "La Bella", Mолдiр Әуелбекова и других.

Одновременно пройдет выставка-ярмарка народов тюркского мира с изделиями ремесленников из Казахстана, Турции, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

На Жібек жолы – Панфилова 21-23 марта будут проходить:

концерт "NAURYZ: Qazaq Sound",

выступления Robo диджея,

световое шоу "Dream Light",

книжный фестиваль "КітапФест-2026"

художественные экспозиции под открытым небом.

22 марта

Площади Астана и Абая примут концерты и массовые гуляния. На сценах выступят Алишер Каримов, Нұржан Абай, Turar, Belluci, группа "Дос-Мұқасан", "КешYOU" и другие.

На Жібек жолы – Панфилова пройдут концерты традиционной музыки "Желдірме", кукольные спектакли, световое шоу "Dream Light".

23 марта

Праздничные программы на площадях Астана и Абая будут продолжаться до вечера. Среди артистов – Дидар Каден, Сая Махамбет, мультижанровый этно-ансамбль "Парасат", Роза Рымбаева, группа "Тұмар" и другие.

С 21 по 25 марта на территории Театра традиционного искусства "Алатау" (Нуркент, 6) состоится цирковое шоу "Наурыз шоу" с участием гимнастов, акробатов, дрессированных животных и воздушных артистов из России, Украины и Казахстана. Также в цирковом представлении примет участие Мурат Мутырганов.

