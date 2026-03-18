#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
479.02
551.11
5.82
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
479.02
551.11
5.82
Общество

Поправки внесут в Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения

Фото: freepik
Заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева 18 марта 2026 года на заседании правительства сообщила о запланированных изменениях в части медицинского страхования, передает корреспондент Zakon.kz.

В частности, усиливается роль системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

"В рамках поэтапного внедрения единого базового пакета медицинской помощи страховой пакет становится основным инструментом доступа к большинству видов плановой и высокотехнологичной медицинской помощи. В связи с принятием новой Конституции будут внесены соответствующие изменения в Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения", а также в законы, регулирующие сферу медицинского страхования и биологической безопасности", – сказала Балаева.

Таким образом, отметила министр, объем гарантированной государством медицинской помощи сохраняется, а права граждан не только не ухудшаются, но получают дополнительное институциональное укрепление.

Ранее Аида Балаева рассказала о мероприятиях по обновлению отраслевого законодательства.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Как будет регулироваться свобода слова в Казахстане после Конституционной реформы
11:42, Сегодня
Как будет регулироваться свобода слова в Казахстане после Конституционной реформы
Доступ к соцсетям могут ограничить для детей и подростков в Казахстане
11:54, 21 января 2026
Доступ к соцсетям могут ограничить для детей и подростков в Казахстане
Порядок использования госсимволов пересмотрят в Казахстане
10:47, 21 января 2026
Порядок использования госсимволов пересмотрят в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
В России отметили главные события второго тура КПЛ
12:32, Сегодня
В России отметили главные события второго тура КПЛ
"Ордабасы" презентовал звёздного легионера из сборной Ганы
12:10, Сегодня
"Ордабасы" презентовал звёздного легионера из сборной Ганы
Елена Рыбакина очаровала образом на вечеринке перед Miami Open
11:40, Сегодня
Елена Рыбакина очаровала образом на вечеринке перед Miami Open
В России оценили текущее состояние игры Медведева
11:23, Сегодня
В России оценили текущее состояние игры Медведева
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: