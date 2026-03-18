Поправки внесут в Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения

Заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева 18 марта 2026 года на заседании правительства сообщила о запланированных изменениях в части медицинского страхования, передает корреспондент Zakon.kz.

В частности, усиливается роль системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). "В рамках поэтапного внедрения единого базового пакета медицинской помощи страховой пакет становится основным инструментом доступа к большинству видов плановой и высокотехнологичной медицинской помощи. В связи с принятием новой Конституции будут внесены соответствующие изменения в Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения", а также в законы, регулирующие сферу медицинского страхования и биологической безопасности", – сказала Балаева. Таким образом, отметила министр, объем гарантированной государством медицинской помощи сохраняется, а права граждан не только не ухудшаются, но получают дополнительное институциональное укрепление. Ранее Аида Балаева рассказала о мероприятиях по обновлению отраслевого законодательства.

