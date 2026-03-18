Благотворительные организации и нацкомпании привлекут к финансированию бесплатной медпомощи

Заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева 18 марта 2026 года на заседании правительства рассказала о планах по привлечению новых источников финансирования для оказания бесплатной медицинской помощи, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, гарантированное право граждан на охрану здоровья остается неизменным.

"Расширяются источники финансирования бесплатной медицинской помощи. Помимо государственного бюджета предусматривается участие в этом процессе благотворительных и международных организаций, а также крупных национальных компаний", – сказала Балаева.

Она также сообщила, что с учетом развития цифровой экономики трудовое законодательство будет адаптировано к новым формам занятости, включая дистанционную и платформенную занятость.

"В целом, реализация новой Конституции в социальной сфере направлена на формирование современной модели социального государства, в центре которой находится человек, его знания, профессиональные навыки и возможности для развития", – добавила министр.

