#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
479.02
551.11
5.82
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Общество

Благотворительные организации и нацкомпании привлекут к финансированию бесплатной медпомощи

Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева 18 марта 2026 года на заседании правительства рассказала о планах по привлечению новых источников финансирования для оказания бесплатной медицинской помощи, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, гарантированное право граждан на охрану здоровья остается неизменным.

"Расширяются источники финансирования бесплатной медицинской помощи. Помимо государственного бюджета предусматривается участие в этом процессе благотворительных и международных организаций, а также крупных национальных компаний", – сказала Балаева.

Она также сообщила, что с учетом развития цифровой экономики трудовое законодательство будет адаптировано к новым формам занятости, включая дистанционную и платформенную занятость.

"В целом, реализация новой Конституции в социальной сфере направлена на формирование современной модели социального государства, в центре которой находится человек, его знания, профессиональные навыки и возможности для развития", – добавила министр.

Ранее мы писали, что в Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения внесут поправки.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Депутат предложил освободить госслужащих Казахстана в пятницу от работы
Финансирование частных клиник пересмотрят в Казахстане
Как будет регулироваться свобода слова в Казахстане после Конституционной реформы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина рассказала, как училась в школе и какой была в детстве
Жанибек Алимханулы узнал хорошие новости после дисквалификации и лишения титула
Команда Академии КФФ выступит на международном турнире в Кыргызстане
Опубликовано время начала матчей третьего тура КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: