Общество

Как будет регулироваться свобода слова в Казахстане после Конституционной реформы

СМИ, средства массовой информации, масс-медиа, журналисты, журналистика, издания, пресса, корреспонденты, репортеры, медиа, репортеры, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 11:42 Фото: freepik
Заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева 18 марта 2026 года на заседании правительства рассказала о мероприятиях по обновлению отраслевого законодательства, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, планируется внесение изменений более чем в 20 законодательных актов, регулирующих сферы культуры, информации, масс-медиа, архивного дела, использования государственных символов, взаимодействия государства и гражданского общества, религиозной деятельности, а также молодежной и семейной политики.

"Предлагаемые поправки направлены на реализацию ключевых конституционных принципов – сохранение историко-культурного наследия, поддержку национальной культуры, укрепление института семьи и развитие гражданского общества", – сказала Балаева.

Кроме того, в связи с созданием нового конституционного института Қазақстанның Халық Кеңесі будет усилена работа в сфере укрепления общественного согласия и развития межэтнических отношений.

"Продолжается совершенствование законодательства в сфере масс-медиа. Планируется более полное отражение в правовой базе принципов свободы слова, недопустимости цензуры и права граждан на получение и распространение информации. Одновременно будут усилены механизмы защиты чести, достоинства и деловой репутации граждан, что позволит обеспечить баланс между свободой выражения мнений и защитой конституционных прав человека", – добавила министр.

Ранее мы писали, что новая Конституция РК вступит в силу 1 июля 2026 года.

Азамат Сыздыкбаев
