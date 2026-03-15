Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в рамках онлайн-марафона в СЦК 15 марта 2026 года высказался о планах развития вузов в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Ведущий поинтересовался, будет ли увеличиваться количество грантов в казахстанских вузах и филиалах зарубежных вузов.

"Мы идем сейчас к такой политике – для поддержания развития этих филиалов каждому филиалу первые пять-десять лет будут выдаваться гранты. Обязательно. Для граждан Казахстана. Это самая лучшая возможность для наших талантливых ребят не искать какие-то варианты за рубежом. Тем более мы видим, какая ситуация очень сложная за рубежом – визы, миграционный режим меняется, большая турбулентность", – ответил Саясат Нурбек.

По его словам, сейчас для получения образования на уровне бакалавриата нет необходимости выезжать за рубеж: конкурентные знания, уверен министр, можно получить и в Казахстане.

"В стране активно открываются филиалы зарубежных вузов. Это дает возможность нашим абитуриентам получить качественное образование здесь. Еще одна цель – привлечение зарубежных студентов. На сегодня в Казахстане обучаются более 35 тыс. иностранных студентов, в планах довести этот показатель до 100 тыс. человек", – резюмировал глава Миннауки и высшего образования.

6 января 2026 года Саясат Нурбек высказался об изменении рабочих мест под влиянием ИИ.

