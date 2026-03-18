Дождь, снег и гололед: что принесет погода казахстанцам 19 марта

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о предстоящей погоде на четверг, 19 марта 2026 года, по стране, сообщает Zakon.kz.

По данным метеорологов, на большей части территории Казахстана под влиянием обширного антициклона сохранится погода без осадков.

Лишь, как говорится в прогнозе, на юго-востоке, юге страны атмосферные фронты вызовут дожди с грозами, а на севере и востоке Казахстана и вовсе возможен снег.

Кроме того, по республике ожидается туман.

Жителям северных и восточных регионов стоит подготовиться к гололеду, а южным – к сильному ветру.

Немного ранее мы также рассказывали, что весна вовсю набирает обороты. По прогнозу на 19-21 марта в стране потеплеет до +23°C.